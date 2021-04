Barnmorska till Barnmorskemottagning i Sjöbo - Region Skåne, Primärvården - Sjuksköterskejobb i Sjöbo

Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Sjöbo2021-04-14Gör skillnad. Varje dag.Är du på jakt efter din nästa utmaning där du får möjlighet att utvecklas i din roll som barnmorska tillsammans med glada och engagerade kollegor? Då kan detta vara det perfekta jobbet för dig! Just nu söker vi en barnmorska till vår barnmorskemottagning i Sjöbo!Barnmorskemottagningarna inom primärvården östra Skåne består av tolv mottagningar. Inom verksamhetsområdet arbetar det barnmorskor, sexolog, läkare och undersköterskor. Hos oss genomsyras både arbetet samt arbetsplatserna av utveckling och teamkänsla.På Barnmorskemottagningen (BMM) Sjöbo arbetar du tillsammans med två barnmorskor och en undersköterska och tillsammans möter ni cirka 190 inskrivna gravida per år. BMM Sjöbo finns på Vårdcentralen Sjöbo. På mottagningen tar vi även emot studenter, vilket ger dig möjlighet att arbeta som mentor och handledare. Vi månar om ett gott samarbete med alla inblandade vårdaktörer kring den blivande familjen, såsom barnhälsovården, vårdcentraler, kvinnosjukvården, mödra- och barnhälsovårdspsykologer. Vi har även ett nära samarbete med socialtjänsten i Sjöbo.Vår barnmorskemottagning tillhör Ystadsområdet, tillsammans med mottagningarna i Ystad och Skurup. Vi har ett fint samarbete, med gemensamma arbetsplatsträffar (APT), handledning och arbete med föräldrastöd i grupp. Därutöver erbjuder vi även vattengympa och profylax till gravida. BMM östra Skåne där även Kristianstad- och Hässleholmsområdet ingår har vi gemensamma utbildningstillfällen tillsammans med.Vi arbetar för en hög tillgänglighet för våra patienter genom telefoni och drop-in.2021-04-14Som medarbetare hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete med stöd av trevliga och kompetenta medarbetare som gör att du kommer att få möjlighet att komma in i arbetet på ett stabilt sätt. I rollen som barnmorska hos oss möter du kvinnor i alla åldrar med varierande bakgrund. I enlighet med hälsovalets uppdrag handlägger vi normala graviditeter, erbjuder föräldrastöd, preventivmedelsrådgivning, STI-provtagning (sexuellt överförbara infektioner) samt cellprovtagning. I arbetsuppgifterna ingår det även rådgivning kring levnadsvanor och telefonrådgivning till våra patienter. Eftersom du arbetar självständigt så kommer du till viss del att kunna påverka både ditt arbete och din arbetstid.För dig som är intresserad finns möjlighet till tjänstrotation mot förlossning/BB Ystad.Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För tjänsten är det meriterande om du har tidigare yrkeslivserfarenhet som barnmorska och har förskrivningsrätt. Kunskaper i Obstetrix och Pasis är också meriterande. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har giltigt körkort eftersom resor i arbetet kan förekomma.Vi söker dig som är trygg och självständig i din roll som barnmorska. Du trivs med att arbeta samverkande kring familjen och är lyhörd och ödmjuk i mötet med dina patienter och deras närstående. Vi värdesätter att du både kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, är positiv och engagerad samt har en god samarbetsförmåga. Är du dessutom nyfiken på förändringar så kommer du troligtvis att trivas hos oss. Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Region Skåne, Primärvården5689657