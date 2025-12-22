Barnmorska sökes till Kvinnohälsovården, Halmstad
Nu söker vi barnmorska till vår positiva och öppna arbetsplats! Här erbjuder vi dig ett stimulerande arbete där du som medarbetare är en viktig del i vår utveckling.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss på Kvinnohälsovården i Södra Halland, en arbetsplats som präglas av arbetsglädje och stor delaktighet. Kvinnohälsovården har tre utbudspunkter i Södra Halland, Halmstad, Laholm och Hyltebruk. För denna tjänst gäller huvudsaklig placering i Halmstad.
Du kommer att få arbeta med:
- Hälsovård i samband med graviditet
- Ge stöd i föräldraskapet med förlossnings- och föräldraförberedelse
- Preventivmedelsrådgivning
- Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer.
Vi har en ny cellprovsavdelning i samma hus, vilket ger en positiv variation för våra medarbetare ur ett arbetsmiljöperspektiv.
- Vaccination mot HPV Virus i enlighet med studieprojekt.
- Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor
Telefonrådgivning samt kontinuerlig kvalitetsutveckling av arbetet ingår också i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
Kvinnohälsovården (KHV) ingår i verksamhetsområdet Kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar Halland och på mottagningen arbetar specialistläkare, barnmorskor, psykolog, undersköterskor samt medicinska sekreterare i team. Vi arbetar utefter utvecklad arbetsfördelning, dvs rätt person gör rätt saker. KHV har ett nära samarbete med kvinnosjukvården vid Hallands sjukhus.
Hos oss får du en variation av arbetsuppgifter och vi skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas i din profession. Kvinnohälsovården utvecklas kontinuerligt och att jobba hos oss ger stora möjligheter att vara delaktig i framtidens kvinnohälsovård. Halland har mycket goda resultat och tillsammans arbetar vi målinriktat med fokus på det som ger värde för våra patienter.
Kvinnohälsovården har uppdraget för screening ultraljud och är i kontinuerligt behov av kompetensförsörjning inom detta område.
Introduktion är viktigt och hos oss får du en individanpassad introduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Förskrivningsrätt är meriterande men inget krav. Tidigare erfarenhet från arbete inom kvinnohälsovård är meriterande. Vi värdesätter ett genuint intresse för kvinnosjukvård och ett engagemang för att vidareutveckla området.
Du är trygg och självständig i din yrkesroll. Du trivs med att arbeta samverkande kring familjen och är lyhörd och ödmjuk i mötet med dina patienter och deras närstående. Vidare har du god förmåga att samarbeta både internt och externt med olika arbetsgrupper över gränserna mot andra enheter. Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Kvinnohälsovården Halland Kontakt
Kamilla Jönsson, Avdelningschef 0702-817109 Jobbnummer
9660464