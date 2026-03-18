Barnmorska på deltid sökes till Läkarhuset Enköping!
Vi söker en engagerad barnmorska till vår barnmorskemottagningen på Läkarhuset Enköping.
Du kommer att arbeta 30-50% och ingå i ett team som värdesätter samarbete, kvalitet och ett professionellt bemötande. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma mål.
Som barnmorska hos oss ansvarar du för bland annat sedvanliga besök under graviditeten, tar prov för sexuellt överförbara infektioner och cellprovtagning.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnmorska
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
Känner stort ansvar och genuint intresse för patienterna
Vi erbjuder:
Hos oss möts du av ett öppet klimat, nära samarbeten och ett varierat arbete. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, hållbar och långsiktig vårdmiljö - både för våra patienter och för våra medarbetare.
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar på din arbetsplats samt att du har ett genuint intresse för patienterna. I utbyte får du en trivsam arbetsplats, frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter. Vi ser att du är positiv och van vid självständigt arbete.
Låter detta som en tjänst för dig? Vi intervjuar löpande, tveka därför inte att skicka in en ansökan till: ansokan@innovatrek.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
CV och personligt brev
E-post: ansokan@innovatrek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnmorska - Läkarhuset". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
(org.nr 559072-2905)
Linbanegatan 6 (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Arbetsplats
Läkarhuset Enköping Jobbnummer
9804692