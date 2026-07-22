Barnmorska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Kristianstad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Välkommen till Capio Barnmorskemottagning i Kristianstad
På Capio Vårdcentral i Kristianstad har vi tillsammans skapat en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård, alla samlade under samma tak. Vi är ett härligt gäng på ca 45 medarbetare med olika professioner, distriktssköterskor, barnmorskor, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, allmänspecialister, ST-läkare, medicinska sekreterare och administratörer som tillsammans gör skillnad för våra ca 11 000 listade patienter – från första besöket och genom hela livet.
Vårt fokus ligger i tvärprofessionellt teamarbete med dagliga teamronder där vi tillsammans tar ansvar för våra patienter. Här har vi en kultur där vi litar på varandras kompetens och stöttar varandra – oavsett om det gäller diabetes, hypertoni, astma/KOL eller barnhälsovård. Tillsammans skapar vi vård av hög kvalitet, med både hjärta och hjärna – och med hög tillgänglighet, både fysiskt och digitalt.
Vårdcentralen ligger på bekvämt promenadavstånd – ungefär 15 minuter från Malmö centralstation. För dig som hellre åker kollektivt går det även smidiga stadsbussar hit, med hållplats en kort bit från entrén.
Din roll
Vi söker nu en barnmorska med hjärta, driv och humor – är du den vi söker?
Vi söker nu en härlig barnmorska som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss! Hos oss får du ett självständigt, varierat och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Idag är det tre barnmorskor på vår mottagning i Kristianstad samt att vi bemannar vår filial i Broby ca 20 timmar/vecka som ligger på Capio VC i Broby.
Det här är en unik chans att kliva in tidigt, påverka, skapa och bygga upp verksamheten från grunden tillsammans med ett engagerat gäng. Vill du vara med och sätta prägel på något riktigt bra? Då vill vi träffa dig!
Som barnmorska på vår mottagning möter du kvinnor i olika livsfaser. Du arbetar med graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning, STI och sexuell hälsa. Vi har också föräldragrupper.
Du har stor frihet att styra ditt schema och lägga upp ditt arbete på ett sätt som passar dig. Vi tror att du är en person som gillar att ta ansvar, är strukturerad och samtidigt har lätt för att samarbeta och bidra till teamkänslan.
Hos Capio får du ett spännande jobb med utvecklingsmöjligheter, där vi hela tiden strävar efter att göra vår verksamhet ännu bättre för dem vi finns till för. Vi gillar låga trösklar, nära relationer och ett öppet klimat – både för våra patienter och med varandra.
Vi satsar på kvinnohälsan – och vi hoppas att du vill vara med! 🌸
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en arbetsplats att trivas på!
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut – tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar – det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje dag
Nätverk inom ditt område
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
För att bli en del av vårt team behöver du vara legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Du har svensk barnmorskelegitimation och behärskar svenska språket på minst nivå C1.
Har du erfarenhet från barnmorskemottagning eller arbetat med klimakterierådgivning? Toppen – det ser vi som ett stort plus!
Hos oss får du ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag där du planerar och strukturerar ditt arbete med frihet och förtroende. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett genuint engagemang för kvinnors hälsa och som gillar att vara med och utveckla verksamheten. Du är noggrann, nyfiken och ser utmaningar som möjligheter.
Vi värdesätter ett varmt och ödmjukt förhållningssätt där du skapar trygga relationer i varje möte – med ett helhetstänk och patienten i fokus.
Du behöver känna dig bekväm med att kommunicera på engelska, både i tal och skrift, och ha god datorvana. Har du jobbat i Obstetrix, PASIS/LISSY eller via 1177? Då har du ett försprång!
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8106108-2110975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Björkhemsvägen 15C (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10008903