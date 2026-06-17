Barnmorska
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Uddevalla Visa alla sjuksköterskejobb i Uddevalla
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
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, Färgelanda
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eller i hela Sverige
Är du en självständig och professionell barnmorska som vill arbeta i en organisation som tar vara på din erfarenhet och tar dig framåt i karriären? Då ska du söka denna tjänst!Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Barnmorskemottagningarna i Uddevalla, Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda ingår i område M1 tillsammans med mottagningarna i Strömstad, Tanumshede, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Orust. Även barnmorskemottagningarna i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet ingår i området. Hela området är HBTQ-diplomerat och vi arbetar enligt lednings- och kvalitetssystemet ISO 9001:2015. Inom området har vi ett nära samarbete med bland annat gemensamma utbildningsdagar och kompetensutveckling.
På mottagningen i Uddevalla arbetar elva barnmorskor och två undersköterskor i ett nära och gott samarbete. Vi sitter vägg i vägg med familjecentralen i centrum och har även ett etablerat samarbete med familjecentralen på Dalaberg. Här blir du en del av ett engagerat team med fokus på trygg, tillgänglig och jämlik vård för våra patienter.
Om arbetet
Som barnmorska arbetar du självständigt med reproduktiv och sexuell hälsa. I din tjänst ingår arbetsuppgifter som graviditetsövervakning, gynekologiska cellprovskontroller, vaccinering och preventivmedelsrådgivning. Du arbetar även med telefonrådgivning, digitala vårdmöten och handledning av studenter.
Vi vill främja medarbetarnas utveckling och arbetar efter karriärutvecklingsmodeller. Där kartlägger vi din kompetens i förhållande till modellen och vad som skulle kunna vara nästa steg i form av utbildning, utveckling och arbetsuppgifter. Hos oss är du delaktig i både din egen samt mottagningens utveckling och vi tar vara på din initiativkraft.
Vi erbjuder alla nya medarbetare mentorskap och lägger stor vikt vid en god individanpassad introduktion. Som barnmorska hos oss får du möjlighet till olika utbildningsdagar, planeringsdagar och konferenser. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och våra medarbetare trivs på arbetsplatsen.
Följ oss gärna på Instagram, där heter vi barnmorskemottagningar_vgr
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och har tidigare arbetslivserfarenhet som barnmorska.
Som person är du flexibel, lojal och har lätt för att samarbeta. Du har en god empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt där du bemöter både patienter och kollegor på ett respektfullt och positivt sätt. Du trivs med att utvecklas i din yrkesroll och ser möjligheter i förändring. För dig är det naturligt att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner i takt med att verksamheten och samhället utvecklas, och du bidrar gärna aktivt till mottagningens fortlöpande förbättringsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Placering av tjänsten kan bli aktuell på annan ort.
Urval kommer att ske 20/7 och intervjuer kommer att genomföras 23/7 samt 27/7.
Löneform: Månadslön, individuell lönesättning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Södra Hamngatan 12 (visa karta
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451 40 UDDEVALLA Arbetsplats
Regionhälsan Uddevalla Barnmorskemottagning Kontakt
Sabina Gustafsson, Vårdförbundet 076-1372186 Jobbnummer
9967201