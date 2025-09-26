Barnmorska
Barnmorskegruppen Mama Mia AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barnmorskegruppen Mama Mia AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Timanställd barnmorska- bli en del av vårt team!
Är du en engagerad barnmorska med ett genuint intresse för sexuell hälsa? Vill du arbeta extra i en dynamisk och inkluderande miljö där du möter patienter med olika könsidentiteter, könsuttryck och sexuella identiteter? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Citymottagningen för Sexuell Hälsa är en del av Mama Mia. Vi värdesätter våra tre värdeord: Empatisk, Engagerad och Kompetent och vi söker en barnmorska som delar vår vision. Vi finns på Karlavägen 58.
Om rollen
Som barnmorska hos oss kommer du att:
* Utföra provtagning, undersökningar och behandling av sexuellt överförbara infektioner.
* Ge preventivmedelsrådgivning (barnmorska)
* Arbeta med rådgivning och stöd vid sexuella svårigheter eller sexuellt relaterade frågeställningar
* Samarbeta med de andra barnmorskorna, sjuksköterska, kurator, undersköterskor och läkare.
Om dig
Vi söker dig som är:
* Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
* Har sexologisk och andrologisk kompetens.
* Har erfarenhet av att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
* Som har goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
* Sexologisk/ andrologisk utbildning.
* Språkkunskaper utöver svenska.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en givande och stimulerande arbetsplats med kunniga och engagerade kollegor
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Mama Mia är idag Skandinaviens enskilt största bolag inom kvinno- och barnsjukvård och är en del av Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag cirka 75 vårdenheter och omkring 300 000 listade patienter i 12 regioner.
Det som förenar oss är att vi tror att den bästa vården är när det sker på det sätt som passar dig. Det ska vara nära dig, varmt och personligt. Vi sätter kvalitet och gott omhändertagande främst. Vår symbol är ett hus som symboliserar alla de kompetenser vi samlar under samma tak. Det ska vara en trygg plats att komma till där alla är välkomna - i livets alla faser.
I Prima Vård ingår flertalet vårdcentraler, Mama Mia, Prima Psykiatri, Brolin Westrell, LARO Sund, Sjöströms Hemservice. Koncernen ägs av Nordstjernan AB och växer organiskt och genom förvärv.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskegruppen Mama Mia AB
(org.nr 556397-4863) Arbetsplats
Mama Mia Kontakt
Barnmorska
Ulrika Falk ulrika.falk@mamamia.se Jobbnummer
9527450