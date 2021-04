Barnmorska - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Region Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2021-04-13Gottsunda vårdcentralVälkommen att söka tjänsten som barnmorska hos oss på Gottsunda vårdcentral!En av våra barnmorskor kommer under en tid att arbeta med ett annat uppdrag, och därför söker vi nu dig som vill vara en del av vårt trevliga arbetslag! Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid under 2021, där det finns chanser till förlängning utifrån kommande pensionsavgångar. Vi kommer överens om ett lämpligt tillträdesdatum.Vi arbetar i nybyggda lokaler placerade i Gottsunda centrum, i sydvästra delen av Uppsala. Här finns goda parkeringsmöjligheter precis vid vårdcentralen. Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Vi satsar också på trygga anställningar och på bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här ( https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf). Ditt uppdragDitt uppdrag kommer att utgöras av ordinarie mottagningsarbete i form av mödrahälsovård som inkluderar föräldrautbildning, preventivmedelsrådgivning, STI och gynekologisk cellprovtagning, telefonrådgivning. På sikt kan det finnas möjlighet att engagera dig i Familjecentral och/eller Ungdomsmottagning. Vi arbetar också kontinuerligt för att utveckla verksamheten, och tror att arbetsglädje, en rimlig arbetsbelastning och trivsel är vägen till långsiktig hållbarhet och en hälsofrämjande arbetsplats. Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Här jobbar utöver sedvanlig personal flera psykologer och kuratorer, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeuter, rehabiliteringskoordinator samt dietist.Din kompetensVi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Tidigare erfarenhet av arbete som barnmorska i primärvård är meriterande. Du är en god kommunikatör på svenska både i tal och skrift. Arbetet är självständigt så det är viktigt att du är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och flexibelt sätt. Hos oss kommer du också att ha nytta av din samarbetsförmåga, och din vilja till att kontinuerligt utveckla den verksamhet du jobbar i.Vår verksamhetVårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi har cirka 14 000 listade patienter och ungefär 70 medarbetare. Vår verksamhet är bred och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade, inkluderat SÄBO, BVC, MVC och ungdomsmottagning. Det som utmärker oss är ett gott arbetsklimat som bygger på mångfald och att vi brinner lite extra för de utsatta i samhället. Många av våra patienter kommer från andra länder och andra kulturer, vilket vi tycker gör arbetet hos oss extra omväxlande och intressant.Vill du veta mer?Vill du veta mer om tjänsten och verksamheten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Patricia Lundén på telefonnummer 018-6117806, e-post patricia.lunden@regionuppsala.se patricia.lunden@regionuppsala.se /)' rel='nofollow'>http://mailto: patricia.lunden@regionuppsala.se /)Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.2021-04-13Välkommen med din ansökan via länken nedan. Sista ansökningsdag är 9 maj. Tillsammans med din ansökan så bifogar du CV, bevis på legitimation samt övriga handlingar som styrker din kompetens. Vi kommer att intervjua intressanta kandidater löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100%, Tillträde enligtl överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2021-05-09REGION UPPSALA5689172