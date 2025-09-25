Barnläkare till privat VC på Österlen
2025-09-25
Tribonum söker barnläkare till privat vårdcentral på Österlen, Skåne
Vi söker nu en specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin.. Arbetstiderna är 08.00-16.00, med ett lugnt patientflöde och planerade besök.
Patientgruppen är barn och ungdomar 0-18 år med bland annat infektioner, astma, eksem, obesitas, obstipation och sängvätningsproblematik. I uppdraget ingår även remissbedömning och receptförnyelser.
Vi är flexibla och kan erbjuda både deltid och heltid, där upplägget anpassas efter din tillgänglighet.
Behov finns nu under hösten och fram till årsskiftet.
Som barnläkare hos oss blir du en viktig del av ett tryggt, personligt och engagerat vårdteam på Österlen, där vi värdesätter kvalitet, samarbete och en god arbetsmiljö.
Välkommen att höra av dig om du är intresserad!
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tribonum Vårdbemanning AB
(org.nr 559070-2550) Kontakt
Erik Widengren erik@tribonum.se Jobbnummer
9527082