Barnläkare till privat VC på Österlen

Tribonum Vårdbemanning AB / Läkarjobb / Stockholm
2025-09-25


Visa alla läkarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tribonum Vårdbemanning AB i Stockholm, Kiruna eller i hela Sverige

Tribonum söker barnläkare till privat vårdcentral på Österlen, Skåne

Vi söker nu en specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin.. Arbetstiderna är 08.00-16.00, med ett lugnt patientflöde och planerade besök.

Patientgruppen är barn och ungdomar 0-18 år med bland annat infektioner, astma, eksem, obesitas, obstipation och sängvätningsproblematik. I uppdraget ingår även remissbedömning och receptförnyelser.

Vi är flexibla och kan erbjuda både deltid och heltid, där upplägget anpassas efter din tillgänglighet.

Behov finns nu under hösten och fram till årsskiftet.

Som barnläkare hos oss blir du en viktig del av ett tryggt, personligt och engagerat vårdteam på Österlen, där vi värdesätter kvalitet, samarbete och en god arbetsmiljö.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tribonum Vårdbemanning AB (org.nr 559070-2550)

Kontakt
Erik Widengren
erik@tribonum.se

Jobbnummer
9527082

Prenumerera på jobb från Tribonum Vårdbemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tribonum Vårdbemanning AB: