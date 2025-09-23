Barnläkare till Barnsjukhuset Martina Privat
The We Select Company AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Bli en del av teamet på Barnsjukhuset Martina Privat!
Vill du arbeta på en arbetsplats där barn och ungas hälsa alltid står i centrum - och där du som barnläkare får möjlighet att utvecklas i en dynamisk och akademisk miljö? Då kan Marina Privat Barnsjukhuset Martina vara rätt plats för dig.
Om Martina Privat
Barnsjukhuset Martina är den största privata vårdgivaren för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård i Stockholm, med över 250 medarbetare på flera platser i staden. Vår största enhet ligger på Sophiahemmet.
Vår kärnverksamhet är barn- och ungdomsmedicin (BUMM) via regionsavtal, inklusive neuropsykiatri. En viktig och växande del av vår verksamhet är Martina Privat - där vi erbjuder barn och familjer snabb och kvalificerad vård via försäkringsbolag, lättakut och privatbetalande. Här får patienterna korta väntetider, hög tillgänglighet och vård av erfarna specialister.
Martina Privat präglas av variation, flexibilitet och nära samarbete mellan olika specialistområden. Här arbetar du sida vid sida med allmänpediatriker, subspecialister och barnsjuksköterskor med specialistområden som ADHD, astma och allergi, gastro, obesitas och uroterapi. Det är en miljö där du får kombinera bred pediatrisk kompetens med möjlighet att bidra till utvecklingen av en modern vårdform som ställer höga krav på både service och medicinsk kvalitet.
Om tjänsten
Vi söker dig som är specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin.
Du kommer i första hand arbeta inom Martina Privat, men även kunna bidra i den övriga verksamheten på Sophiahemmet vid behov. Rollen innebär att du arbetar brett inom det pediatriska spektrumet och bedömer, utreder och behandlar barn i olika åldrar. Du jobbar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i tvärprofessionella team.
Vi erbjuder dig
En dynamisk arbetsmiljö med hög medicinsk kompetens
Regelbundna internutbildningar och ett stimulerande akademiskt klimat
Möjlighet att bidra både kliniskt och i verksamhetens utveckling
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
En flexibel arbetsgivare som värdesätter balans mellan arbete och privatliv
En kultur präglad av våra kärnvärden: kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet
Om dig
Vi söker dig som delar våra värderingar och vill vara med och utveckla framtidens barnsjukvård. Du är engagerad, lösningsorienterad och trivs i en miljö med högt tempo och stort ansvar. Du uppskattar teamwork, vill bidra med din kompetens och har en vilja att alltid finnas tillgänglig för både patienter och kollegor.
Om du är intresserad av att arbeta hos oss, som anställd eller konsult, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi intervjuar löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://privat.barnsjukhusetmartina.se/
Valhallavägen 91G (visa karta
)
114 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Barnsjukhuset Martina Privat Jobbnummer
9523241