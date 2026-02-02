Barnläkare/neonatolog till neonatal IVA
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2026-02-02
Barn- och kvinnocentrum är en länsövergripande produktionsenhet inom Region Östergötland.
Barn- och ungdomssjukvården sker inom två kliniker, dels vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och dels vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset i Linköping. Till verksamheten i Linköping hör även en öppenvårdsmottagning vid Lasarettet i Motala.
Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av glädje, ansvarstagande och respekt, där familjecentrerad vård är i centrum. Nu söker vi dig som vill bidra till vår verksamhet och i vår vision i att utveckla framtidens barn- och ungdomssjukhus. Välkommen att söka tjänsten!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi erbjuder en tjänst som neonatolog alternativt en tjänst för att uppnå specialitet inom neonatologi.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
På H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vårdas barn och ungdomar mellan 0-18 år för både medicinska och kirurgiska sjukdomar. Vi bedriver länssjukvård och hög-specialiserad region och rikssjukvård inom slutenvård så väl som öppenvård. Vår verksamhet är förlagd till Universitetssjukhuset i Linköping (slutenvård, öppenvård) och Lasarettet i Motala (öppenvård). Hos oss arbetar många olika yrkesgrupper tillsammans med målet att ge barnen och ungdomarna bästa möjliga vård och omhändertagande. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av glädje, ansvarstagande och respekt, där familjecentrerad vård är i centrum.
I Linköping finns ett av Sveriges sex Neonatal IVA som vårdar barn från vecka 22 och bedriver avancerad intensivvård. Knutet till verksamheten finns familjevård, hemsjukvård, uppföljnings-mottagning och en transportorganisation under uppbyggnad. Vi har en bra forskningsmiljö med flera engagerade läkare och sköterskor på avdelningen och det finns goda möjligheter att genomföra en forskarutbildning eller bedriva egen forskning efter disputation i kombination med kliniskt arbete. Barn - och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård är viktigt i vårt arbete och vi är en NIDCAP-certifierad avdelning.
Samarbetet mellan de olika enheterna på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus är välutvecklat och avdelningen har också kompetens att vårda barn med diabetes och neurokirurgiska åkommor. Därtill finns ibland barn på avdelningen med andra medicinska och omvårdnadsmässiga behov
Om dig
Vi söker en specialist inom pediatrik. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Vi söker också dig som delar vårt engagemang för barn- och ungdomars bästa hälsa genom livet. Barn- och ungdomssjukhusets framgång är teamarbete och därför är det viktigt att du samarbetar bra med andra. Du är noggrann och tar egna initiativ, samt är angelägen om att ge barn och familjer en god upplevelse av vården. Du är positivt och har ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete där familjecentrerad vård står i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Kontakt
Läkarchef Kari axelsson 010-1030277 Jobbnummer
9718705