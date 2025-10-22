Barnläkare, Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen
Region Stockholm / Läkarjobb / Södertälje Visa alla läkarjobb i Södertälje
2025-10-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde Kvinnor-Barn omfattar BB Södertälje, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) samt Gynekologi och kvinnosjukvård.
Vi är ett familjärt verksamhetsområde med ca 200 medarbetare som arbetar nära varandra oavsett profession. Hos oss är patienten och familjen alltid i fokus. Med hög delaktighet och korta beslutsvägar finns en stor möjlighet att göra skillnad som medarbetare. Centralt i vår verksamhet är en inkluderande atmosfär som drivs av hög kompetens, god stämning, starkt engagemang och en öppenhet för förändring.
Specialistläkare/BÖL/ÖL i Barn- och Ungdomsmedicin på Södertälje sjukhus:
Välkommen till en arbetsplats som präglas av hög patient- och föräldranöjdhet, god stämning, stort engagemang och goda utvecklingsmöjligheter. En stor del av vården bedrivs tillsammans med våra kompetenta sjuksköterskor och undersköterskor i team (astma/allergi, uroterapi, obesitas, gastroenterologi, ADHD och allmänpediatrik). Mottagningen har också uroterapeut-, psykolog- och dietistresurser.
Vi söker dig som är specialist i barn- och ungdomsmedicin som är intresserad av att behålla och utveckla en bred kompetens, men samtidigt ingå i ett team med stora möjligheter att utveckla spetskompetens, samt att påverka arbetssätt och utformning av vården.
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen mottagningsarbete där du har eller utvecklar din specialinriktning samt handlägger patientfall med stor variation av olika sjukdomstillstånd. I tjänsten ingår även arbete och jourarbete på vår integrerade BB/förlossning, där det föds omkring 2000 barn per år. BB Södertälje är en lågriskenhet med förlossningar från graviditetsvecka 36 och har en verksamhet med medarbetardrivna, kontinuerliga förbättringsarbeten som genererat goda kvalitetsresultat för våra födande och nyfödda.
I tjänsten kommer erbjudas viss möjlighet till distansarbete med telefontider, videobesök och administration.
Vi värnar om att arbete hos oss ska gå att kombinera med privatliv och är därför flexibla och utgår i största mån efter medarbetarnas önskemål vid schemaläggning.
Dina personliga egenskaper:
Du är en engagerad, noggrann och omdömesgill person med god förmåga att samarbeta i team. Du är flexibel, har gott omdöme och goda specialistkunskaper. Du sätter patienten i centrum och gör ditt bästa för att ge en god, evidensbaserad och omsorgsfull vård.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
• Specialist inom Barn- och ungdomsmedicin.
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Meriterande:
• Inriktning mot barngastroenterologi, barnallergologi eller neonatologi.
Anställningsform:
Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare beroende på erfarenhet och intresse av att ta ansvar för utveckling av verksamheten. Tillsvidareanställning, heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5487". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södertälje sjukhus, VO Kvinnor-Barn, Läkare Barn Kontakt
Jonas Teng 08-12324000 Jobbnummer
9569219