Barnkirurgen 95B söker sjuksköterskor
2025-10-07
Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Vid Akademiska barnsjukhuset, sektionen för barnkirurgi bedriver vi både planerad vård, samt har jourintag dygnet runt för samtliga specialiteter. Vår verksamhet består av kirurgi, urologi, ortopedi, neurologi/neurokirurgi och handkirurgi. Här bedrivs också en gemensam dagvårdsverksamhet. Barnen som kommer till oss är i åldern från nyfödda och upp till 18 års ålder. Vi tar emot patienter från hela Mälardals- och Norrlandsregionen.
Vi lägger stort fokus på barnperspektivet och arbetar i team tillsammans med barnet och familjen. Det är viktigt för oss att både barn och föräldrar känner sig väl förberedda, då blir vårdförloppet lugnare och tryggare. I det arbetet har alla vi som arbetar på barnavdelningen tillsammans med det multiprofessionella team som finns på barnsjukhuset en viktig roll. Allt vårt arbete, från förberedande information om det kommande ingreppet, till eftervården på vårdavdelningen gör vi med stor respekt för barnet. Det blir många skratt på en dag tillsammans med barn och familjer.
Ditt uppdrag
Du kommer att välkomnas av positiva och engagerade medarbetare, många med lång erfarenhet, blandat med de som nyligen har börjat sin utveckling inom yrket. Du erbjuds ett meningsfullt och givande arbete, där du möter familjer i många olika situationer. Du kommer att vara en del i ett team som stöttar och hjälper varandra, samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Som nyanställd hos oss får du ett personligt anpassat introduktionsprogram. Därefter finns våra erfarna kliniska handledare på plats för att handleda, följa upp och stödja dig i din fortsatta utveckling. Publiceringsdatum2025-10-07Kvalifikationer
• Du är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för att arbeta med barn och deras familjer. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket.
• Specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller tidigare erfarenhet från barnkirurgi/barnsjukvård är det meriterande.
Om du är ny inom yrket och skulle vilja arbeta hos oss är du också välkommen att söka! Då vi har en anpassad introduktion finns det stora möjligheter även för dig inom vår verksamhet.
Din kompetens
Vi tror att du som söker tycker om att arbeta i ett varierande tempo med hög kvalitet inom vården. Trivs du både med att arbeta självständigt och har en hög samarbetsförmåga, kan vi erbjuda ett arbete med varierande arbetsuppgifter.
I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuden en tillsvidareanställning inom sektionen på 100%, med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Katarina Sjöstrand, 018-617 43 99, katarina.sjostrand@akademiska.se
Facklig representant Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
