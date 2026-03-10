Barnkär avlösare sökes till 5-årig tjej
Jag är en pigg tjej som snart fyller 5 år, jag har fysisk funktionsvariation och autism. För att jag ska känna mig trygg och inte göra mig illa behöver du vara nära mig, då jag har balanssvårigheter. Just nu tycker jag om att titta i böcker, att du läser för mig och pysslar, lägger pussel och målar. När vädret blir lite varmare så kan vi leka i parken eller hitta på något annat skoj! Jag är väldigt verbal och pratar mycket, men vänder ibland lite på orden. Eftersom jag har epilepsi, önskar jag att du har erfarenhet av det, och gärna av autism också.
Vi kan ses 8h i månaden, främst helger men ibland kanske någon vardag.
Som avlösare inom Bambi förväntas man kunna ta initiativ till pedagogiska samt stimulerande aktiviteter. Avlösarservice syftar till att avlasta anhöriga kring omvårdnaden av barnet med funktionsnedsättning och möjliggöra återhämtning.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av yrket men det är ett plus om du har erfarenhet av barn eller människor med funktionsnedsättningar. Som medarbetare på Bambi får du möjlighet till regelbunden kompetensutveckling och handledning då vi vill att du är trygg i din arbetsroll. Publiceringsdatum2026-03-10Ersättning
Individuell lönesättning. Timlön/månadslön. Kollektivavtal finns: KFO-Kommunal.
Du kommer även erbjudas introduktion, friskvård, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling. Tillträde
Enligt överenskommelse. Vi kallar löpande till intervju och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att bli anställd som avlösare eller ledsagare måste du ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
