Barnhandläggare & ungdomshandläggare
Karlshamns kommun / Socialsekreterarjobb / Karlshamn Visa alla socialsekreterarjobb i Karlshamn
2025-10-29
Vill du vara med och utforma framtidens socialtjänst hos oss i Karlshamn?
I Karlshamns kommun satsar vi på att skapa en effektiv och klientvänlig socialtjänst som bygger på tillgänglighet, bemötande och kompetens. Tillsammans inom enheten och vår öppenvård skapar vi en sömlös socialtjänst som arbetar förtroendeingivande med effektiva flöden. Vi söker nu två barnhandläggare till vårt barnteam och en ungdomshandläggare till vårt ungdomsteam.
Om jobbet
Vi arbetar alla tillsammans med förhållningssättet Signs of Safety, där delaktighet och samarbete med familjerna ses som en självklarhet. Du som socialsekreterare tror på föräldrarnas egen förmåga till förändring och ser deras egna resurser. Vi arbetar även med arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC, som bidrar till en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövning.
Arbetsuppgifterna för barn och ungdomshandläggarna är samma, det som skiljer är att barnhandläggare arbetar med åldersgruppen 0-12 år och ungdomshandläggare arbetar med åldersgruppen 13-18 år.
Arbetsuppgifter som barnhandläggare 0-12 år och ungdomshandläggare 13-18 år:
Som handläggare ansvarar du för att följa upp hur det går för de barn/ungdomar som är placerade utifrån gällande lagstiftning, och planerar fortsatta insatser utifrån barnets/ungdomens behov och föräldrarnas förmåga. Du kommer träffa våra placerade barn/ungdomar och göra hembesök hos dem i deras familjehem och i vissa fall på HVB. Du håller samtal med barnen och ungdomarna utifrån deras ålder och mognad och i din roll säkerställer du att barnets/ungdomens röst blir hörd. Du skriver övervägande och omprövningar av vården, samt utreder behov och fattar beslut (enligt delegation) kring det placerade barnet/ungdomen. En stor del av ditt arbete kommer också att handla om att samarbeta med barnets/ungdomens biologiska föräldrar och nätverk. Frågor om umgänge, att skriva genomförandeplaner där barnets/ungdomens röst är av stor vikt kan till exempel vara en del av dina arbetsuppgifter. Som handläggare kommer du jobba nära utredare, behandlare från öppenvård och familjehemssekreterare. I tjänsten ingår att vara kvalitetsmedveten och följa upp att de placerade barnen/ungdomarna får sina behov tillgodosedda.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
* Socionomexamen eller annan lämplig högskoleutbildning om minst 180 p innehållande socialrätt
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården
* Goda kunskaper i relevant lagstiftning och socialtjänstens riktlinjer
* God förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av att arbeta med Signs of Safety och BBIC.
Det är viktigt att du är strukturerad och själv kan planera arbetet. Du behöver samtidigt vara van att kunna ställa om snabbt och omprioritera när förändrade omständigheter kräver det. Du gör korrekta avvägningar och fattar välmotiverade och rättssäkra beslut, även i akuta situationer. I din roll möter du barn, ungdomar och familjer i kris och därför behöver du kunna hålla dig lugn och professionell även i stressande och utmanande situationer.
Om arbetsplatsen
Enheten består av två enhetschefer i samledarskap med tre målgruppinriktade team. Respektive team leds av en 1:e socialsekreterare som stöd i yrkesutförandet och till enheten hör även SSPF-koordinator, specialistsocionom samt placeringssamordnare som expertresurser. Vi eftersträvar ett nära samarbete med förvaltningens samtliga enheter och arbetar gemensamt för en socialtjänst där det skall vara enkelt att komma till oss och få hjälp. Vi arbetar kontinuerligt med metodutveckling och kompetenshöjande insatser och för närvarande pågår ett aktivt arbete med att utbilda och implementera förhållningssättet Signs of safety inom barn- och familj.
Hos oss ska medarbetarna få möjlighet att utveckla ansvarsområden, då vi är av den uppfattningen att delaktighet och ansvar medför att vi tillsammans utvecklar vår enhet och vi ser att du har en viktig roll i detta arbete.
Du kommer att omges av kompetenta och engagerade medarbetare i en verksamhet där en dag inte är den andra lik men arbetsglädjen hög. Du erbjuds kompetenshöjande utbildningar, extern handledning, hälsopaus, personalklubb och flexibel arbetstid.
Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss här.
Information om tjänsten:
* Anställningsform: Tillsvidare
* Omfattning: Heltid
* Antal tjänster: 3, uppge i ansökan vilken av tjänsterna du söker.
* Tillträde: Enligt överenskommelse
* Sista dag att ansöka är 2025-11-17, intervjuer kommer ske löpande.
* Körkort B fordras för tjänstenÖvrig information
* Arbetstid förläggs till vardagar dagtid, med möjlighet till flexibel arbetstid och semesterväxling
* Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk i ansökan
* Utdrag ur belastningsregistret krävs vid eventuell intervju. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju. Utdraget som ska uppvisas är:
Registerutdrag för arbete med barn - Annan verksamhet än skola eller barnomsorg
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan kontakta och intervjua kandidater under ansökningsperioden.Kontakt
Ann-Katrin Stenlycke, Enhetschef, tel. 0454-818 52, mejl: ann-kathrin.stenlycke@karlshamn.se
Jessica Holst, Enhetschef, tel. 0454-56 34 06, mejl: jessica.holst@karlshamn.se
Fackliga företrädare nås via mejl:
- Vision: Julia Solovof: julia.solokof@karlshamn.se
- Akademikerförbundet SSR: akademikerforbundetssr@karlshamn.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Enhetschef
Jessica Holst jessica.holst@karlshamn.se 0454-563406
