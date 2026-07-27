Barnföljare
Lindesbergs kommun, Individ och familj / Socialsekreterarjobb / Lindesberg Visa alla socialsekreterarjobb i Lindesberg
2026-07-27
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Socialnämndens avdelning för Individ och familj består av familjeenheten, försörjningsstöd och öppenvård. För oss är kvalitet och rättssäkerhet huvudfokus och vi arbetar fortlöpande med ett utvecklingsarbete för att möjliggöra en bra insats för barn, unga och vuxna.
Vår erfarna familjehemsgrupp söker engagerad socialsekreterare som tillsammans med oss vill arbeta med en av samhällets viktigaste uppgifter, dvs ge barn i samhällsvård bästa möjliga förutsättningar och en god uppväxt.
Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete tillsammans med kunniga kollegor. Vi arbetar med barnperspektivet i fokus och vårt mål är ständigt att utveckla vårt arbete.
Familjehemsgruppen består av två familjehemssekreterare samt tre barnföljare och en samordnare.
Vi erbjuder en förmånlig arbetstidsmodell där du själv disponerar 5 timmar per vecka för att få återhämtning och främja egna arbetsmiljön, förutsatt att arbetet tillåter. Arbetstidsmodellen är ett projekt tom årsskiftet 2025/26. Utöver så erbjuder vi även motionstimme/motionspeng, flextid och du har möjlighet att semesterväxla och få fler semesterdagar. Det finns även möjlighet att arbeta på distans vissa dagar när arbetsuppgifterna är lämpliga för det. På Familjeenheten får du stöd i ditt arbete genom extern handledning och ett nära ledarskap.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss har du ett viktigt uppdrag för familjehemsplacerade barn: att följa upp barnets vård och trygghet och att samverka med barnets föräldrar nätverk och övriga nätverk, familjehemmet, skola och hälsa och sjukvård. Du ansvar för att utreda ansökningar, och hantera orosanmälningar, i nära samarbete med familjehemssekreterare samt göra hembesök.
Tjänsten innebär regelbundna resor ibland även längre resor. Tillsammans med dina kollegor förväntas du bidra aktivt till utveckling inom familjehemsvården.
För att lyckas i rollen är du flexibel och har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är strukturerar, har helhetssyn samarbetar väl med andra, något som är särskilt viktigt då arbetet sker i nära samarbete mellan barnföljare och familjehemssekreterare.
Eftersom vi arbetar i en politiskt styrd organisation är det viktigt att du har förståelse för vad det innebär och hur det påverkar ditt dagliga arbete. Som person är du lyhörd, har lätt för att sätta dig in i andras perspektiv och visar ett engagemang som märks i ditt arbete och som också inspirerar andra.
Vi lägger stor vikt vid ovanstående personliga kompetenser och erfarenheter.Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Flerårig erfarenhet av barnutredning och handläggning av barnärenden inom socialtjänsten
• Goda kunskaper i dokumentation
• Bra bemötande
• B-körkort för manuell växellåda, körvana
Du har fördjupade kunskaper om barns anknytning och utveckling, kunskap om NPF diagnoser och psykiatriska diagnoser.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2026/48". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Lindesbergs kommun (visa karta
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711 80 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Individ och familj Kontakt
Enhetschef Familjeenheten
Klas Östman klas.ostman@lindesberg.se +4658181051 Jobbnummer
10013349