Barnbibliotekarie till Kulturhuset Blå Stället
2026-04-15
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Kulturhuset Blå Stället i Angered är en levande mötesplats där kultur, bibliotek och samhälle vävs samman. Barnbiblioteket har ett särskilt uppdrag att stärka barns språkutveckling och läslust i ett område där många familjer har andra modersmål än svenska. Nu söker vi en barnbibliotekarie till Angereds bibliotek som vill vara med och göra läsning och berättande tillgängligt för fler barn och familjer.
I rollen arbetar du med läsfrämjande aktiviteter och kulturprogram riktade till barn 0-6 år och deras familjer. Du planerar och genomför sagostunder, bokprat, högläsning och andra aktiviteter som väcker nyfikenhet kring språk och berättande. En viktig del av arbetet handlar också om att stärka barns och familjers medie- och informationskunnighet, att ge dem verktyg att navigera i böcker, digitala medier och information på ett tryggt och lustfyllt sätt. Du samarbetar med förskolor, skolor och andra verksamheter i närområdet för att nå barn och familjer som inte självklart söker sig till biblioteket. Arbetet innebär också löpande biblioteksarbete som mediehantering, referensarbete och service i biblioteksmiljön.
Tjänsten är ett föräldravikariat på 75 % under perioden 2026-06-01 till 2027-08-31 och innebär dag, kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Examen inom biblioteks- och informationsvetenskap
Erfarenhet av arbete på folkbibliotek, med inriktning mot barn 0-6 år
Goda kunskaper i barnlitteratur, språkutveckling och läsfrämjande arbete
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av läsfrämjande och/eller kulturaktiviteter för barn i ett flerspråkigt och mångkulturellt sammanhang
Erfarenhet av samarbete med andra verksamheter för barn och/eller unga
Goda kunskaper i språk utöver svenska och engelska
Vem trivs i rollen?
Du har en naturlig förmåga att anpassa hur du kommunicerar utifrån vem du möter, oavsett om det är ett barn, en vårdnadshavare eller en samarbetspartner. Du bidrar gärna med nya idéer och perspektiv, och du uppskattar att arbeta i en miljö där dialog och gemensamt lärande står i centrum. Du tar initiativ och för arbetet framåt, samtidigt som du samarbetar nära med kollegor och verkar för ett respektfullt och inkluderande arbetsklimat. Service och ett genuint intresse för att möta människor är en viktig del av hur du arbetar.Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Du kommer i stället att besvara frågor kopplade till tjänstens krav och kompetenser för att säkerställa en rättvis, normkritisk och träffsäker process.
Intervjuerna är planerade till vecka 20. Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Kulturförvaltningen Kontakt
rekryterande chef
Malin Bellman malin.bellman@kultur.goteborg.se 031-3683328
