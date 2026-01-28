Barnbibliotekarie med fokus på barn 0-6 år
Håbo Kommun / Bibliotekariejobb / Håbo Visa alla bibliotekariejobb i Håbo
Om arbetsplatsen
Håbo bibliotek söker nu en barnbibliotekarie med fokus på barn 0-6 år.
Brinner du för små barns språkutveckling? Gillar du att jobba på ett kreativt och nytänkande sätt? Vi söker dig med vana av att jobba med medier, läsfrämjande aktiviteter och program för målgruppen och deras vuxna. Vi erbjuder ett roligt, utvecklande och kreativt arbete med stor möjlighet att forma och utveckla biblioteksverksamheten tillsammans med övrig bibliotekspersonal. Välkommen att jobba med oss!
Håbo bibliotek är ett integrerat folkbibliotek och gymnasiebibliotek beläget i centrala Bålsta, cirka 30 minuter från Stockholm och Västerås. Biblioteket är en del av Barn- och utbildnings-förvaltningen och en etablerad arena för kulturevenemang och lovaktiviteteter genom bl.a. författarkvällar, föreläsningar, bokcirklar, barnteatrar och skrivarworkshops och aktiviteter under skolloven.
Vi arbetar inriktat med läsfrämjande arbete, digital delaktighet, tillgänglighetsfrågor samt frågor som berör jämställdhet och likabehandling. Biblioteket är en HBTQI-certifierad verksamhet och arbetar aktivt med dessa frågor. Biblioteket har sedan många år satsat mycket på lokal samverkan och uppsökande arbete. Vi samarbetar med flera andra aktörer och strävar ständigt efter att stärka det utåtriktade arbetet samt nå alla våra målgrupper.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som barnbibliotekarie ansvarar du för en pedagogisk barnverksamhet med boken och kulturupplevelser i centrum för barn 0-6 år.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Inköp av barnmedier och underhåll av mediebeståndet.
- Ingå i flera samarbeten med bland annat Öppna förskolan, BVC, förskolor, språknätet, SLS gruppen (Språk-, läs- och skrivutvecklare), Allas barnbarn.
- Planera och utveckla barnverksamheten riktad till de minsta barnen och deras föräldrar.
- Att arbeta med skapande verksamheter och lovaktiviteter för barn.
- Att utföra administrativa uppgifter kopplade till bibliotekets verksamhet.
Tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk samt helg- och kvällstjänstgöring ingår.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister upp-visas.Kvalifikationer
- Avslutad kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Meriterande om du har erfarenhet av att jobba med barn i förskoleålder.
- Erfarenhet av barnverksamhet på bibliotek.
- Kunskap och metoder inom läsfrämjande, informations- och litteraturförmedling för barn på ett pedagogiskt sätt.
- Kunskaper i andra språk än svenska. Håbo kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Vi söker dig som
- trivs med att vara en del av den lokala gemenskapen och skapa nätverk.
- är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
- är skicklig i att utforma biblioteksverksamheten så att den är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga, socioekonomiska villkor, kulturell bakgrund.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett pedagogiskt förhållningssätt, stark kommunikationsförmåga, vara lösningsorienterad, vara kreativ, flexibel samt ha god samarbetsförmåga. Du har fokus på barnperspektivet och ser barns delaktighet som en naturlig del i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Håbo bibliotek Kontakt
Anton Åström 017152603 Jobbnummer
9708385