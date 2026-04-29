Barn- och ungdomspsykiatriker till multidisciplinärt team i Malmö
Nytida AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-04-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Nytidas specialiserade öppenvård en barn- och ungdomspsykiatriker för att genomföra utredningar och delta i ett multidisciplinärt team. Tjänsten är idag en tidsbegränsad anställning vilket utvärderas regelbundet utifrån efterfrågan och behov.
Om rollen Du kommer vara en del av vårt multidisciplinära team som idag består av vuxenpsykiatriker, terapeut, sexolog, socionom, behandlare och sjuksköterska. Din roll blir att komplettera vårt team med kompetens kring utredningar NPF och IF för barn och unga. Du bidrar med din medicinska kunskap i bedömning, diagnostik och behandlingsplanering. Vi utgår från socialstyrelsens rekommendationer för kvalitetssäkring av bl. a. NPF-utredningar då de är avgörande för att säkerställa korrekta diagnoser och adekvata stödinsatser.
Arbetet innefattar:
• Utredningar för neuropsykiatriska och intellektuell funktionsnedsättning -Medicinsk bedömning och differentialdiagnostisk -Samverkan med berörda i ärendet -Deltagande på behandlingskonferens utifrån behov -Möjlighet till viss flexibilitet då ärenden kommer in löpande
Om Nytidas specialiserade öppenvård Vi är en större arbetsgrupp som fördelar sin tid på olika uppdrag och ärenden. Du kommer tillhöra ett mindre team som hanterar ärenden där det finns en komplexitet som kräver flertal professioner för att samverka och ge rätt stöd till patienten/klienten. Du får samverka med ett kompetent och drivet gäng som ser möjligheter och lösningar för att kunna möta de förfrågningar vi tar emot. Vi utgår från vårt kontor och utredningslokal på Kärleksgatan i Malmö, mitt i centrum vid Davidshallstorg. Det är vackra lokaler med högt i tak och bra ljusinsläpp.
Din erfarenhet och kunskap Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Du behöver ha erfarenhet av att genomföra utredningar och med fördel ha arbetat i team tidigare. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Nytida
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Timanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Omgående Sista dag att ansöka är 2026-06-18 För mer information kontakta: malin.kristiansson@nytida.se
eller josefin.bjorck@nytida.se
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7656144-1974436". Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Vanåsgatan 60 (visa karta
)
216 20 MALMÖ Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
9883710