Barn- och ungdomsenheten söker socialsekreterare
2026-03-16
Publiceringsdatum2026-03-16
Är du redo för ett meningsfullt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor?
Individ- och familjeomsorgen söker nu två socialsekreterare till vår barn- och ungdomsenhet.
Här möts du av ett varmt och kompetent team som består av socialsekreterare inom utredning och insatser, tre 1:e socialsekreterare, en mottagningsgrupp samt en familjehemsgrupp.
Vi erbjuder dig:
En trygg arbetsmiljö präglad av delaktighet, tydlighet och struktur.
Tätt stöd i handläggningen genom tre 1:e socialsekreterare.
Regelbunden extern processhandledning.
Rimlig arbetsbelastning och möjlighet till hemarbete.
Gedigen introduktion och individuell utveckling genom ansvarområden. Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du alltid med barnens bästa i fokus. Vi utgår från ett barnrättsperspektiv och använder verktyg som BBIC, iRiSk och Signs of Safety. Dina arbetsuppgifter innefattar:
- Utreda, bedöma, besluta om och följa upp insatser och placeringar enligt gällande lagstiftning.
- Förebyggande och familjeorienterat arbete i nära samverkan med andra samhällsaktörer.
- Arbeta lösningsfokuserat för att förbättra barns och ungas livssituation
Vi använder verksamhetssystemet LifeCare för dokumentation och ärendehantering. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, god datavana, förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska (och hjälpligt kunna uttrycka dig på engelska) samt körkort B.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning och socialt arbete med barn och familj.
Förmågor och färdigheterProfil
- Du är lösningsfokuserad och kommunicerar respektfullt.
- Du har stark utrednings- och dokumentationsförmåga.
- Du arbetar strukturerat, självständigt och rättssäkert.
- Du är engagerad och vill bidra till att utveckla vår enhet.
_________________________________________________________
Vi tror att engagemang, delaktighet och personlig utveckling är vägen till en stark och hållbar verksamhet. Hos oss får du möjlighet att växa både i din yrkesroll och som person - tillsammans gör vi skillnad varje dag!
Vi rekryterar löpande - så skicka in din ansökan redan idag!
_________________________________________________________
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/76".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ewa Byström, Enhetschef 0250-26360
9800313