Barn och ungdomsledare i församlingsarbete 100%

2025-08-30


Barn och ungdomsledare 100%
Västra storsjöbygdens församling

Ansvar och arbetsuppgifter: Ansvar för ungdomsarbetet och delansvarig i konfirmandverksamheten, medverkan i församlingens övriga barnverksamhet, öppen verksamhet, temavandringar och kontakt med skolor och förskolor. Huvudfokus kommer vara ungdomar och konfirmander.
Förutsättningar: Du vill arbeta med ungdomar och skapa sammanhang för barn och ungdomar att växa som människor och i sin tro.
Du tillhör Svenska Kyrkan och är lojal med Svenska Kyrkans tro och värderingar. Du har utbildning och/eller erfarenhet av ledarroll i barn- och ungdomsverksamhet från kyrkligt sammanhang.
Körkort och tillgång till bil, samt dator- och internetvana är en förutsättning.
Din huvudsakliga arbetstid kommer ske dagtid, men kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Tillträde 1 november eller enligt överenskommelse.
Om oss: I Västra Storsjöbygdens församling finns två centralorter; Mörsil och Hallen, där vi i huvudsak bedriver våra verksamheter med barn och unga.
Om dig: Ditt tjänsteställe kommer att vara i Mörsil. Du kommer att ha nära samarbete med två kollegor inom barn-o ungdomsarbetet, i ett arbetslag som består av musiker, präster och vaktmästare.
Ansökan: Senast onsdag 17 september vill vi ha din ansökan, rekryteringsprocessen sker löpande. Mejla din ansökan med en enkel personlig presentation samt CV till are.pastorat@svenskakyrkan.se
Vid frågor: Kontakta arbetsledande diakon Erik Persson, 0647-61 15 31, erik.persson@svenskakyrkan.se eller barn- och ungdomsledare Lina Lidén, 0647-146 67, lina.liden@svenskakyrkan.se
Vår hemsida: ww.svenskakyrkan.se/arepastorat

Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: are.pastorat@svenskakyrkan.se

Åre pastorat (org.nr 252003-9278), http://www.svenskakyrkan.se/arepastorat
Byevägen 7 (visa karta)
837 41  MÖRSIL

Västra Storsjöbygdens församling

Arbetsledande diakon
Erik Persson
erik.persson@svenskakyrkan.se
0647-611531

9483853

