Barn och Unga Mottag söker socialsekreterare
Om jobbet
Vi söker dig med flera års erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten!
Mottag 1, på avdelningen barn och unga myndighet erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete tillsammans med barn och deras familjer.
Vårt kontor finns i Hjällbo och mottaget består av tio socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef, vilket möjliggör nära arbetsledning och metodhandledning i såväl grupp som individuellt.
Enheten Barn- och Unga Mottag 1 kännetecknas av bred kompetens, ett gott arbetsklimat och där medarbetare och arbetsledning har mångårig erfarenhet. Vi arbetar för barnets bästa och har ett nära och prestigelöst kollegialt stöd.
Vi arbetar utifrån SoL och LVU samt utifrån arbetssättet Barns Behov i Centrum (BBiC), Signs of Safety, Lösa samt i enlighet med aktuell delegationsordning. Vi tar emot orosanmälningar och ansökningar gällande barn 0-17 år, träffar familjer och gör risk- och skyddsbedömningar kring barns situation samt rättssäkra förhandsbedömningar som underlag för om utredning enligt socialtjänstlagen skall inledas eller inte. Vi handlägger även vissa yttranden.
En viktig arbetsuppgift är också att förebygga desinformation genom att möta de vi är till för samt andra professionella på deras arenor för att skapa dialog och ge korrekt information om socialtjänstens arbete. Vi ger en god service, vägleder och ger råd och stöd till de som söker kontakt med socialtjänstens verksamhet för barn och deras familjer, såväl privatpersoner, andra professionella och samverkanspartners.
På avdelningen barn och unga genomförs det olika arbetstidsinnovationer. På mottaget testar vi nu smart effektiv arbetstid (SEAT) vilket innebär sex timmar per dag på kontoret och, om verksamheten tillåter, två timmar reflektionstid per dag, med syftet att bidra till ett mer hållbart och hälsosamt arbetsliv.
Som anställd i socialförvaltningen Nordost har du tillgång till en gedigen introduktion, en mängd utbildningar utifrån behov och intresseområde, löpande kompetensutveckling och extern handledning.
Vi söker dig som har en socionomexamen och som har erfarenhet av myndighetsutövning sedan tidigare och särskilt meriterande inom barn och unga-området. Du har särskilt intresse inom områden som normbrytande beteende, psykisk ohälsa, våld i nära relation och barns rättigheter och behov.
Du som söker har ett tydligt barnperspektiv och är mån om ett gott bemötande. Du strävar efter att nå fram till de familjer vi möter. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du ansvarar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med barnets bästa i fokus. Du tycker om att dokumentera, du är lyhörd och lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du tycker samarbete är viktigt och du tilltalas av ett omväxlande arbete.
Kring barn och ungdomar finns många aktörer och vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att samverka, både internt och externt, vilket kräver en hög grad av flexibilitet och eget ansvar. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du har ett öppet synsätt och förhållningssätt samt att du har en förmåga att se lösningar istället för hinder i arbetet med barnen, deras familjer och övrigt nätverk runt barnet.
Intervjuer genomförs löpande under annonseringsperioden, så ansök redan idag.
Varmt välkommen!Övrig information
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.

Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!
