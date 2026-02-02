Barman till Portofino i Gamla stan
2026-02-02
Om arbetsplatsen
Ristorante Portofino är en italiensk restaurang belägen på Stora Nygatan 46 i hjärtat av Gamla stan, Stockholm. Vi serverar klassiska italienska rätter med noggrant utvalda råvaror och erbjuder våra gäster en varm och personlig service. Restaurangen har höga betyg från gäster och ett starkt rykte för sin autentiska mat och stämning.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en barman som vill bli en del av vårt engagerade team. I rollen kommer du att:
• Blanda och servera klassiska cocktails och italienskinspirerade drinkar
• Servera vin och öl enligt restaurangens dryckesutbud
• Sköta beställningar och påfyllning i baren
• Ha ansvar för att baren är ren, organiserad och trivsam
• Samarbeta med servispersonal och kök för att säkerställa bästa möjliga gästupplevelseKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av arbete i bar, gärna från restaurangmiljö
• Har kunskap om cocktails, vin och enklare barteknik
• Är serviceinriktad, stresstålig och har ett gott öga för detaljer
• Kan arbeta kvällstid och helger
• Talar svenska och engelska obehindrat (italienska är meriterande)
Anställningsvillkor
• Omfattning: Heltid (möjlighet till deltid/provanställning)
• Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Arbetstider: Kvällstid vardagar, lördagar dag/kväll. Söndagar stängt.
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till:jobbahospanevino@gmail.com
073-748 00 50
Märk din ansökan med: "Barman - Portofino"
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: Jobbahospanevino@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nära Vänner Macelleria AB
(org.nr 556968-4110)
101 30 STOCKHOLM Jobbnummer
9718639