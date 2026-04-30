Barista! Vår- & sommarsäsongen 2026.
Café Grindstugan Trädgårdsfören AB
2026-04-30
Café & Bar Grindstugan ligger precis innanför grindarna till Trädgårdsföreningen, mittemot Bältesspännarparken & Stora teatern - mitt i hjärtat av Göteborg. Vi har öppet från april till oktober, med högsäsong främst under juni, juli och augusti. Under vecka 26-33 har vi öppet varje dag mellan 12.00 och 01.00 med livemusik dagligen.
Vi serverar fika, mat och dryck från café, kök och bar från det att vi öppnar för dagen till att vi stänger för kvällen eller natten. Vi erbjuder livemusik i form av våra fantastiska och populära trubadurkvällar flera dagar och kvällar i veckan. Mer berättar vi om och när vi ses!
För oss är det en självklarhet att du som söker stortrivs med att jobba som barista och att du verkligen ser vikten av att varje kopp kaffe du serverar är perfekt. Likaså är det viktigt för dig att ha ordning och reda runtomkring dig och ha öga för att våra sötsaker, smörgåsar, te, drickor mm exponeras på ett tilltalande och lockande sätt. Ta till sig och ha kunskap om vad vi har i vårt sortiment och dess innehåll är en viktig uppgift. Det ska alltid se inbjudande och fint ut för våra gäster, både i montern och runtom. Att du älskar bemöta och serva gäster på bästa sätt med ett äkta leende och ett vänligt ord tar vi för givet! I caféet serverar vi även drinkar & kaffedrinkar, så ett plus om man även har lite erfarenhet som bartender, men inget krav, du lär dig på plats. :)
Kassahantering, baristakunskaper och erfarenhet är ett krav för att klara arbetsuppgifterna, inget önskemål, samt att du är van vid att jobba både ensam och i team. Vana och förmåga att jobba i ett högt tempo är lika viktigt som att se vad som ska/kan göras vid lugnare stunder då det är färre gäster. Du ska ta hand om och se till så caféet är förberett och redo att ta emot våra gäster på bästa sätt under hela dagen/kvällen.
Minimiålder på de vi söker är 20 år, pga gällande lag för att kunna vara serveringsansvarig enligt tillståndslagen.
Dina arbetsuppgifter, utöver att servera gott kaffe och det som är beskrivet ovan, är att ta hand om övriga förekommande uppgifter i caféet, som varierar beroende på vilket pass man har för dagen. Under ett tidigt pass kan det vara att hjälpa till med att ta emot varuleveranser, plocka fram det som ska säljas under dagen och förbereda montern så att den är välfylld och ser inbjudande ut när vi öppnar för dagen. Ansvara för att caféet är städat och fint innan dörrarna öppnas för gästerna. Under dagen ansvarar man bland annat för att montern hela tiden är välfylld och fräsch, service i kassan och servar gästerna. Vid stängning ansvarar man för att caféet är iordningställt, städat och fint inför morgondagen. Hjälpa till med att iordningställa övriga stationer tillsammans med arbetskollegorna så att allt är fixat och klart för stängning och i sin ordning inför nästkommande dag. Så här kan en dag se ut i stora drag. Mer detaljerat tar vi när & om vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: annika@cafegrindstugan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barista 2026!".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Café Grindstugan Trädgårdsfören AB
Gamla Allén 2 (visa karta
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Grindstugan Trädgårdsfören AB, Café
