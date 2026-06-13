Barista sökes till Pinch Pantry - 75%
Pinch Pantry AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-06-13
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Vi på Pinch Pantry är ett hantverksbageri med hög kvalitet och stor passion för vårt arbete, beläget på Linnégatans soligaste sida. Nu söker vi en barista som vill bli en del av vårt team med start omgående.
Om rollen:
Som barista hos oss arbetar du med kaffe av hög kvalitet och är en viktig del av gästupplevelsen. Rollen innefattar även försäljning av våra bullar och pastries över disk samt enklare tillredning av frukosttallrikar, smörgåsar och andra mindre rätter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som barista (krav)
Har ett genuint intresse för kaffe och hantverk
Är social, serviceinriktad och trivs i mötet med gäster
Värdesätter kvalitet, noggrannhet och teamwork
Bidrar till en varm och inkluderande arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Tjänstgöringsgrad 75%
En arbetsplats med höga ambitioner inom hantverk och kvalitet
Ett litet team med stark gemenskap
Kollektivavtal via Visita
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post
E-post: info@pinchpantry.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barista 75%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pinch Pantry AB
(org.nr 559537-4926)
Linnégatan 62 (visa karta
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413 08 GÖTEBORG Jobbnummer
9962512