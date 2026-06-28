Barista sökes!
Azizi, Shahriar / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-06-28
, Lomma
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Café d'Italia, ett prisbelönt kafé sedan 2006, söker en flexibel och noggrann barista med erfarenhet av espressomaskin för en tjänst omfattande 25–35 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna inkluderar kundbemötande, kassahantering, smörgåsbredning, bakning, diskplockning samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café.
. Tjänsten kräver förmåga att arbeta i ett högt tempo och under stress samt att samarbeta effektivt i team. Vi har höga krav som ställs på personalens kompetens och professionalism.
Lönen följer kollektivavtal! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: ilcafeditalia@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren Barista". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Azizi, Shahriar
kyrkogatan 21 (visa karta
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226 51 LUND Arbetsplats
Tjariar Coffee Shop Jobbnummer
9982128