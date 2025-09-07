Barista köKbeträde
Wasis AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2025-09-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wasis AB i Malmö
Ett franskt café med ett stort utbud av kaffe, god mat och romantik. Välkommen in i en avslappnad miljö för att uppleva och smaka på Frankrike. Hos oss kan du avnjuta ditt kaffe tillsammans med croissanter och vällagad mat à la minute.
Vi söker passionerade Baristor / Köksbiträden som levererar världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst!
Du blir en del av ett fantastiskt team där ni har kul samtidigt som ni skapar lönsamhet. Förutom hantering av kaffemaskin, och kvarn består arbetet av kassaarbete, beredning av smörgåsar, tillagning av mat i köket, diskplock samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café.
Vi vill att du har:
En utpräglad servicekänsla och förmåga att överträffa gästens förväntningar
Viljan att varje dag vilja göra våra gästers dagar bättre genom service och produktkvalitet
En vilja att samarbeta för att tillsammans uppnå våra mål
Ansvarskänsla och att ständigt jobba för att dina kollegor ska trivas, för att i slutändan ge våra gäster marknadens bästa upplevelse
Förmåga att arbeta i stundtals högt tempo
En vilja att ställa upp för varandra och ha ett ge och ta-mindset
En flexibel inställning till arbetstider
Du är tävlingsinriktad och drivs av försäljning.
Är du barista utbildad är meriterande ,
Har du en härlig attityd, massor av energi, älskar att interagera med gäster och dina kollegor så är detta jobbet för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: Guemraoui8161@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wasis AB
(org.nr 559241-3610)
Von Lingens Väg 62 Lgh 1201 (visa karta
)
213 71 MALMÖ Kontakt
Yasmina Sobaihi guemraoui8161@hotmail.com 0727644917 Jobbnummer
9495948