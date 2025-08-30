Barista / kallskänka
Sisa Coffee AB / Servitörsjobb / Upplands Väsby
Du ska brinna för café/fika-kultur och gilla att ge service.
Vi brinner för att skapa förstklassiga fikaupplevelser för människor, goda utvecklingsmöjligheter och en stark teamkultur
Det erbjuds bra lön och en trevlig arbetsmiljö samt kul arbetsuppgifter.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är ett krav.
Alla åldrar är såklart välkomna att söka. Vi ser fram emot ta del av din ansökan.
Ansökan sker endast via mail.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: sesheisa@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Sisa Coffee AB (org.nr 559087-0100)
