Barista / Cafébiträde till Café Bulten
Metal Bar & Espresso Ek. För. / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-04-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Metal Bar & Espresso Ek. För. i Göteborg
Barista / Cafébiträde till Café Bulten
Café Bulten är det enda caféet på Chalmers som drivs helt ideellt av studenter genom en ekonomisk förening. Vi arbetar i små, effektiva team där vi lägger stor vikt vid att du tar eget ansvar och driver arbetet framåt, samtidigt som du bidrar till vår välkomnande och glada miljö.
Rollen och dina arbetsuppgifter
Som ansiktet utåt för Bulten är din viktigaste uppgift att välkomna våra gäster och bidra till caféets härliga stämning. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering av espressomaskin och kassaarbete.
Beredning av smörgåsar och lättare måltider.
Diskplock och att säkerställa att caféet är i toppskick.
Övrigt vanligt förekommande caféarbete.
Vi söker dig som
Är en positiv och initiativrik person som trivs med ett högt tempo.
Är effektiv och gillar att ha många bollar i luften.
Talar flytande svenska och har grundläggande kunskaper i engelska.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av café- eller restaurangbranschen.
Anställningsinformation
Period: Särskilt visstidsanställning från 2026-08-24 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: personal@cafebulten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metal Bar & Espresso Ek. För.
Hörsalsvägen 7 (visa karta
)
412 58 GÖTEBORG Arbetsplats
Metal Bar & Espresso Ek För Jobbnummer
9848976