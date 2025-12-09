Barista 15h/veckan till Växjö
2025-12-09
Vi söker passionerade Baristor som vill leverera världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst!
Som Barista på Espresso House får du vara med i en tempofylld miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Givetvis blir du del av ett fantastiskt team där ni har kul bakom baren samtidigt som ni skapar lönsamhet. Din allra främsta uppgift är att erbjuda våra gäster en kaffeupplevelse som överträffar deras förväntan! Förutom hantering av kaffemaskin och kvarn består arbetet av kassaarbete, beredning av smörgåsar och sallader, diskplock samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café.
Har du ingen Baristautbildning? Ingen fara! Vi utbildar alla våra nya medarbetare till baristor! För att börja jobba som Barista måste du vara myndig, är du minderårig, kan du i stället söka tjänsten som HOST. Arbetstiderna varierar mellan dagar, kvällar och helger.
Vi söker dig som:
• Är en glad och härlig person med en energi som smittar av sig till både gäster och kollegor samt brinner för att ge superservice!
• Är tävlingsinriktad, initiativrik och drivs av försäljning
• Känner stolthet för det varumärke du arbetar för och ser en framtid inom servicebranschen
• Gillar att arbeta i ett högt tempo och att effektivisera arbetet
• Älskar att ha kul på jobbet!
Vad erbjuder vi dig?
Espresso House är ledande inom branschen vilket betyder att du är en del av ett framgångsrikt företag med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss! På Espresso House är utbildning viktigt och alla våra medarbetare får genomgå en introduktion till sin nya tjänst. Hos oss finns det flera olika möjligheter att jobba med mycket mer, du kan läsa mer om våra olika karriärsvägar på vår hemsida.
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Lönesättning utifrån kollektivavtal HRF/Visita.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
