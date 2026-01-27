Barhjälp/Extra personal till Dinner club
2026-01-27
Vi söker en extra barhjälp till vårt Dinner Club-team. Arbetsuppgifter inkluderar att plocka upp och rengöra glas, hålla baren ren och snygg samt hjälpa till med enklare servering. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär dig på plats. Perfekt för studenter eller dig som vill ha extrajobb på helger. Arbetstid: fredag och lördag kvällar fram till kl. 03:00. Noggrann, pålitlig och teamorienterad person önskas. Skicka CV och kort presentation till [email/adress].
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: dolores.restaurang@gmail.com
Stora Nära Vänner AB (org.nr 559348-2887)
Redi Polja redi_polja@yahoo.com Jobbnummer
9708251