Bärgare/TMA Chaufför

Vårt företag och organisation växer och behöver dig som vill bidra med engagemang och en härlig energi. Välkommen att bli en del av vårt team på Levins Bärgning & Maskin AB (Assistancekåren)
Arbetsplatsen:
Levins Bärgning & MaskinAB består av 12 engagerade heltid och deltids chaufförer samt kontorspersonal.
Vi har idag 7 bärgningsbilar i varierande storlek, 5 TMA bilar, 3 mindre servicebilar som främst utgår från Väla södra i Helsingborg.
Där vi även har våra fina lokaler med allt som behövs och lite till.
Vi prioriterar säkerhet, hög kvalitet, effektivitet.
Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Vi vill att du ska ha en bra arbetsplats där du trivs och känner dig motiverad till att göra ett fantastiskt jobb.
Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla företaget tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre.
Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar.
Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer.
Assistancekåren:
Assistancekåren Sweden AB är Sveriges rikstäckande och digitalt sammanlänkade företag inom bilbärgning och vägassistans.
Vi arbetar dygnet runt med akuta och förbokade uppdrag till privatpersoner och företag inom våra verksamhetsområden Bärgning, Vägassistans, Fordonstransport och Övriga uppdrag.
Assistancekåren erbjuder en omfattande vägassistansförsäkring och kundanpassade partnerlösningar.
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och som har det där lilla extra drivet, du kommer ha många kontakter både internt och externt.
Tydlighet och en god kommunikation, ett gott bemötande och en bra service är viktigt för oss och ska också vara det för dig.
Du gillar att ta ansvar, ta initiativ, vara engagerad och lojal.
Du har en god samarbetsförmåga och kan även arbeta självständigt.
Då vi arbetar med myndigheter med mera är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och har förståelse för vår verksamhet.
Samt är en god ambassadör för Levins och Assistancekåren.
För tjänsten Bärgare/TMA Chaufför:
Vi söker dig som vill arbeta med Bärgning/Tungbärgning, maskintransporter och TMA körning.
Tjänsten kräver att du är noggrann, lösningsorienterad, trivs med ett högt arbetstempo med snabba vändningar.
Att du är punktlig och kan göra riskbedömningar samt kan ta hand om människor i alla typer av situationer då kunderna är det viktigaste för oss.
Det är även viktigt att du trivs med varierande arbetsdagar med fysiskt arbete.
Tjänsten innebär schemalagd passning och arbete på obekväma arbetstider.
Intresse för fordon och motorer är meriterande. Då det är ett serviceyrke så är det av största vikt att du tar hand ditt fordon och dig själv på bästa sätt för att marknadsföra Levins och Assistancekåren i med att du dagligen möter våra kunder och samarbetspartners.
Vill du ha ett fritt jobb med utmaningar där allt kan hända i tid och otid, då är det här rätt jobb för dig.
Tjänsten är en deltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Det är ett plus om du är bosatt i eller i närheten av Helsingborg, alternativt kunna flytta hit. Vi har övernattningsrum för personal vid behov.
Krav för tjänsten:
• C körkort. Övriga körkortsbehörigheter är meriterande.
• Giltigt YKB (yrkeskompetensbevis).
• Inför anställning ska ett utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp.
Ansök redan idag:
Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag 2026-02-23. Din ansökan skickar du till info@levinsbargning.se
Då vi har hög belastning på telefon och inte hinner ta emot sökande på plats vänligen ta alla frågor via mail så kontaktar vi er när tid och möjlighet finns. Så ansöker du
