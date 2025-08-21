Bärgare till Norra Stockholm
Westerholm Group AB / Fordonsförarjobb / Uppsala
2025-08-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Westerholm Group AB i Uppsala
, Enköping
, Järfälla
, Solna
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vi förstärker nu vårat härliga team i Norra Stockholm
Vem söker vi?
Vi söker dig som....
• fokuserar på att lösa ett problem, istället för att fundera över hur stort problemet är.
• är flexibel och alltid har ett leende på läpparna.
• ser vård av kläder och fordon du kör som en självklarhet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna i denna tjänst kommer att bestå av att köra bärgningsbil samt körning av TMA-bil både för att skydda dina kollegor, men också för entreprenader.
Arbetstid
Arbetspassen förekommer på dygnets alla timmar samt alla dagar på året. Den ena dagen är inte den andra lik och snabba ändringar förekommer. Viktigast av allt är att vi är ett team och alltid hjälps åt.
Övrigt kring tjänsten
Utgångspunkt Järfälla, så du bör bo i närheten.

Kvalifikationer
C behörighet och YKB
Meriterat:
APV, främst certifiering från Trafikverket 2.1.
Tidigare bärgarvana
Tekniskt lagd då det förekommer reparationer på plats

Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: hasse@wgroup.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bärgare Järfälla".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Westerholm Group AB
(org.nr 559150-5374)
754 54 UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hans Palmér hasse@wgroup.nu Jobbnummer
9470236