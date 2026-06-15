Bärgare
Bärgarn i Linköping AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-06-15
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Bärgarn i Linköping AB söker fler bärgare!
På grund av ökad efterfrågan söker vi nu ytterligare en kollega till vårt team med möjlighet att välja mellan 2 olika tjänster.
Tjänst 1 – Beredskapsbärgare
• Ca 130 timmar schemalagd arbetstid per månad
• Beredskapsjour
• 1 helg per månad med jour
Tjänst 2 – Dag/kvällsbärgare
• Måndag–torsdag 11.00–20.00
• Fredag 09.00–18.00
• 1 helg per månad med jour
Beredskapsjour innebär att du kan utgå hemifrån om du bor inom cirka 15 minuter från vår station i Linköping eller Mjölby.
Vid behov förekommer även arbete på TMA-bil och lastväxlare.
Vi söker dig som:
Har C-körkort och YKB
Har grundläggande fordonskunskaper
Är ansvarstagande och pålitlig
Kan behålla lugnet i stressiga situationer
Har god servicekänsla och ett bra kundbemötande
Trivs med ordning och reda
Är flexibel och fungerar bra i grupp
Personlighet och rätt inställning väger tungt hos oss. Passar du in i gänget och vill göra ett bra jobb är du varmt välkommen att söka.
Vi erbjuder:
Trygg anställning
Bra arbetsmiljö
Omväxlande och utvecklande arbetsdagar
Stark sammanhållning och bra kollegor
Ett jobb där ingen dag är den andra likPubliceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
Skicka din ansökan till: kontor@bargarnlinkoping.com
Märk mejlet med: "Bärgare"Kontaktperson för detta jobb
Patrik Moberg
Har du sökt tidigare? Sök gärna igen!
Utdrag ur belastningsregistret kommer krävas vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: Kontor@bargarnlinkoping.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bärgare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bärgarn i Linköping AB
(org.nr 559259-4989), http://www.bärgarn.se
Idögatan 6 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962802