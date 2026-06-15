Bärgare

Bärgarn i Linköping AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2026-06-15


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Bärgarn i Linköping AB söker fler bärgare!

På grund av ökad efterfrågan söker vi nu ytterligare en kollega till vårt team med möjlighet att välja mellan 2 olika tjänster.
Tjänst 1 – Beredskapsbärgare
• Ca 130 timmar schemalagd arbetstid per månad
• Beredskapsjour
• 1 helg per månad med jour
Tjänst 2 – Dag/kvällsbärgare
• Måndag–torsdag 11.00–20.00
• Fredag 09.00–18.00
• 1 helg per månad med jour
Beredskapsjour innebär att du kan utgå hemifrån om du bor inom cirka 15 minuter från vår station i Linköping eller Mjölby.
Vid behov förekommer även arbete på TMA-bil och lastväxlare.
Vi söker dig som:
Har C-körkort och YKB
Har grundläggande fordonskunskaper
Är ansvarstagande och pålitlig
Kan behålla lugnet i stressiga situationer
Har god servicekänsla och ett bra kundbemötande
Trivs med ordning och reda
Är flexibel och fungerar bra i grupp
Personlighet och rätt inställning väger tungt hos oss. Passar du in i gänget och vill göra ett bra jobb är du varmt välkommen att söka.
Vi erbjuder:
Trygg anställning
Bra arbetsmiljö
Omväxlande och utvecklande arbetsdagar
Stark sammanhållning och bra kollegor
Ett jobb där ingen dag är den andra lik

Publiceringsdatum
2026-06-15

Så ansöker du
Skicka din ansökan till:
kontor@bargarnlinkoping.com
Märk mejlet med: "Bärgare"

Kontaktperson för detta jobb
Patrik Moberg
Har du sökt tidigare? Sök gärna igen!
Utdrag ur belastningsregistret kommer krävas vid anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: Kontor@bargarnlinkoping.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bärgare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bärgarn i Linköping AB (org.nr 559259-4989), http://www.bärgarn.se
Idögatan 6 (visa karta)
582 78  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9962802

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