Barchef till restaurang Sjöbris
Älvsbryggan AB / Servitörsjobb / Umeå Visa alla servitörsjobb i Umeå
2025-11-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsbryggan AB i Umeå
Barchef till Sjöbris - Led vårt fantastiska bartendersgäng!
Är du en erfaren bartender med ledaregenskaper och en passion för service? Nu söker Sjöbris en driven och engagerad barchef som vill ta vårt barteam till nästa nivå.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
OM JOBBET
Som barchef på Sjöbris har du en nyckelroll i verksamheten. Du ansvarar för att baren håller högsta kvalitet - både vad gäller service, drinkar och arbetsflöde. Arbetet är varierande och fartfyllt, med sena kvällar, högt tempo och en fantastisk teamkänsla. På sommaren är det här det händer, med högt tempo & trevliga menyer. På höst, vinter & vår går vi in i ett lite lugnare tempo och blir lite mer av en kvarterskrog. Du jobbar nära restaurangchefen och bollar tankar & idéer
ANSVARSOMRÅDEN
• Leda och utveckla teamet tillsammans med restaurangchef - motivera, stötta och säkerställa att alla arbetar enhetligt.
• Kvalitetssäkra service och dryck - hålla baren uppdaterad med nya, spännande drinkar och säkerställa en hög standard.
• Ansvara för inköp och lagerhållning till baren - se till att rätt produkter finns på plats.
• Ekonomisk uppföljning - analysera barens resultat och optimera försäljningen.
• Hålla ordning och reda - säkerställa att baren är välorganiserad, ren och följer företagets rutiner och policy.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som bartender och är van vid högt tempo.
Är strukturerad och ansvarstagande, med goda ledaregenskaper.
Har ett öga för detaljer och ser till att allt flyter på smidigt.
Brinner för service, försäljning och att skapa en härlig atmosfär.
Är en teamplayer, men också kan arbeta självständigt och fatta snabba beslut.
Som barchef har du en unik möjlighet att påverka och utveckla både teamet och upplevelsen för våra gäster!
ANSÖKAN
Är du redo att ta plats bakom baren och leda vårt team till en fantastisk säsong? Skicka ditt CV till jobb@sjobris.nu
och märk ansökan med "Barchef".
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt härliga gäng på Sjöbris! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: jobb@sjobris.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BARCHEF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbryggan AB
(org.nr 556927-1082), http://www.sjobris.nu
Kajen 10 (visa karta
)
913 33 UMEÅ Kontakt
Personalchef
Sara Söderlund jobb@sjobris.nu Jobbnummer
9607255