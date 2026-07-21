Barchef
Örebros Townhouse AB / Servitörsjobb / Örebro Visa alla servitörsjobb i Örebro
2026-07-21
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Nu söker vi en erfaren och driven Barchef som vill ta helhetsansvaret för vår barverksamhet.
Som Barchef blir du en nyckelperson i vår organisation.
Du får möjlighet att skapa en dryckesupplevelse med fokus på cocktails, öl, vin och service. Där kreativitet, kvalitet och tempo är av yttersta vikt, då verksamheten har en gedigen nattklubb.
Rollen innebär ansvar för att utveckla barens koncept och dryckesutbud, säkerställa hög kvalitet i service samt leda och inspirera nya och gamla bartenders.
Vi ser att du:
Har erfarenhet som Barchef eller i en ledande barroll inom restaurang- eller hotell
Har ett brett och gediget kunnande inom cocktails, sprit och öl
Är kreativ och har känsla för att utveckla menyer och dryckeskoncept som lyfter helhetsupplevelsen
Har erfarenhet av inköp, lagerhantering, schemaläggning och kostnadskontroll
Är trygg i en ledande roll och van vid att coacha och inspirera team i högt tempo
Brinner för service, detaljer och att skapa minnesvärda gästupplevelser
Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö
Bidrar med energi, professionalism och ett positivt ledarskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: helen@makerietorebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Barchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebros Townhouse AB
(org.nr 559169-3667)
Kungsgatan 3 (visa karta
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702 11 ÖREBRO Arbetsplats
Makeriet Jobbnummer
10008474