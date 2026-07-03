Barchef
Kabano Gävle AB / Servitörsjobb / Gävle Visa alla servitörsjobb i Gävle
2026-07-03
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kabano Gävle AB i Gävle
Barchef – Kappa Bar Gävle
Vill du leda ett av Sveriges mest unika restaurang- och nöjeskoncept?
Kappa Bar Gävle söker nu en engagerad och driven Barchef som vill ta ansvar för den dagliga driften av vår bar och vara en nyckelperson i verksamheten.
Hos oss kombineras restaurang, sport, spel och events i en social mötesplats där service, kvalitet och upplevelser står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som Barchef ansvarar du för den dagliga driften av baren och arbetar både operativt och administrativt. Rollen innebär bland annat att:
Leda och fördela det dagliga arbetet i baren.
Säkerställa hög service och gästnöjdhet.
Introducera, utbilda och coacha barpersonal.
Ansvara för schemaläggning och bemanning.
Planera och genomföra varubeställningar samt lagerhantering.
Säkerställa att rutiner för egenkontroll, hygien och ansvarsfull alkoholservering följs.
Arbeta aktivt med försäljning, lönsamhet och kostnadskontroll.
Delta i utvecklingen av dryckesutbud, kampanjer och event.
Arbeta operativt i baren tillsammans med övrig personal.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete i bar och restaurang.
Har erfarenhet av en ledande roll, exempelvis som barchef, hovmästare, restaurangchef eller arbetsledare.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och ett naturligt ledarskap.
Har goda kunskaper i svenska eller engelska.
Meriterande är erfarenhet av:
Inventering och beställningar.
Schemaläggning och personalansvar.
Kassasystem och restaurangadministration.
Gaming-, sport- eller eventverksamhet.
Vi erbjuder
En ledande roll med stort eget ansvar.
Möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Ett varierande arbete i en modern restaurang- och nöjesmiljö.
Ett engagerat team med högt tempo och stark gemenskap.
Heltidsanställning med tillsvidareanställning efter provanställning.
Anställningsform: Heltid
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger enligt schema.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placeringsort: Gävle.
Välkommen med din ansökan! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: gavle@kappabar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kabano Gävle AB
(org.nr 559466-9367)
Nygatan 17 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Jobbnummer
9991456