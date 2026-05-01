Barberare sökes till Samys Barbershop.

Barbers ADZ AB / Solna
2026-05-01


Samys Barbershop i Solna söker nu en engagerad och duktig frisör/barberare som vill bli en del av vårt team!

Om företaget
Vi är en modern och växande barbershop med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet. Hos oss arbetar vi i en trevlig miljö där både kunder och personal trivs.

Dina arbetsuppgifter
• Klippning och styling av herr
• Rakning med maskin och/eller kniv
• Skäggtrimning och formning
• Ge god service och skapa en positiv upplevelse för kunden

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet inom yrket
• Är noggrann, serviceinriktad och social
• Kan arbeta självständigt och i team
• Talar svenska eller engelska.

Anställningsform: Heltid/Deltid

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller kontakta oss via mejl:
Barbers.adz.ab@gmail.com
Adress : Solnavägen 98

Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barberare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Barbers ADZ AB (org.nr 559431-2109)
Solnavägen 98B (visa karta)
169 51  SOLNA

Jobbnummer
9887028

