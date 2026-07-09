Barberare sökes (Mall of Scandinavia)
Natmas AB / Hälsojobb / Solna Visa alla hälsojobb i Solna
2026-07-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Natmas AB i Solna
Sthlm Barbershop ligger i Westfield Mall of Scandinavia, Solna. Hos oss arbetar ett proffisionellt gäng som tillsammans ser till att våra kunder får en fantastisk upplevelse och god service, därför söker vi dig som gärna ger det lilla extra!
Kom gärna förbi oss, skicka ett mail eller ring ett samtal och berätta mer om dig själv. Tjänster tillträds löpande.
Platschef Sami sultan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: nezcan_samican@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Natmas AB
(org.nr 556990-6810)
Råsta Strandväg 13 C (visa karta
)
169 79 SOLNA Jobbnummer
9998737