Barberare, Herrfrisör och Frisör sökes omgående
2026-05-02
Erfaren barberare sökes till väletablerad salong i centrala Uppsala
Vi är en väletablerad herrfrisörsalong i centrala Uppsala, med ett perfekt läge nära tågstationen och stadskärnan. Just nu söker vi en ny medarbetare till vårt team.
Du är en energisk, kunnig och serviceinriktad barberare som behärskar svenska väl. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig nöjda - både med resultatet och med ditt bemötande.
Vi söker dig som:
Kan klippa både klassiska frisyrer och moderna stilar som fade
Har erfarenhet av rakning och skäggtrimning
Kan sälja hårvårdsprodukter
Talar svenska obehindrat; goda kunskaper i engelska är meriterande
Kunskaper i ytterligare språk ses som en fördel
Vi erbjuder:
En trygg och lugn arbetsmiljö
Kollektivavtal och bra lön
Möjlighet till fast anställning
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot att lära känna dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Mail
E-post: Uppsalaklippday@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Weof Salonger AB
(org.nr 559146-2089)
Vaksalagatan 22 C (visa karta
)
753 31 UPPSALA Jobbnummer
