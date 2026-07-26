Bar- och serveringspersonal
Livgrenadjärmässen Hotell- Fest- Konferens i Linköping AB / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2026-07-26
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Vi söker dig som älskar mötet med människor och som förstår att service handlar om så mycket mer än att servera mat och dryck.
Du får gäster att känna sig sedda, välkomna och omhändertagna.
Hos oss arbetar du i en unik miljö där hotell, konferenser, fester och restaurang möts. Ingen dag är den andra lik.
Vi tror att du:
Är en trygg och professionell servis med erfarenhet av à la carte och festvåning.
Kan blanda riktigt goda drinkar och trivs bakom baren.
Tar stort eget ansvar och ser vad som behöver göras.
Har hög känsla för kvalitet och detaljer.
Trivs när tempot är högt och gästerna är många.
Vill vara en del av Team Mässen, sprida positiv energi.
Hos oss får du:
En fast tjänst med omgående tillträde.
Heltid om du önskar.
Arbeta i en historisk och unik miljö på Livgrenadjärmässen i Linköping.
Fantastiska kollegor och gäster som uppskattar vår guldkant
Möjlighet att vara med och skapa minnesvärda upplevelser – varje dag.
Vi söker inte bara någon som kan servera. Vi söker dig som är stolt över ditt yrke och som vill göra skillnad i varje möte med våra gäster.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna träffa dig!
Skicka din ansökan redan idag. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas ganska omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: info@livgrenadjarmassen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livgrenadjärmässen Hotell- Fest- Konferens i Linköping AB
(org.nr 556624-1138)
Brigadgatan 8 (visa karta
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587 58 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Livgrenadjärmässen Hotell Fest Konferens i Link Jobbnummer
10011538