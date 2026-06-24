Bar/Serveringspersonal
Timjan&Tång i Helsingborg AB / Servitörsjobb / Helsingborg Visa alla servitörsjobb i Helsingborg
2026-06-24
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Timjan & Tång
En liten restaurang med härliga influenser ifrån Italien.
Vi ligger centralt i Norra hamnen på kajpromenaden med Öresund och småbåtshamnen som närmsta granne.
Vi är en välkänd restaurang i Helsingborg av såväl turister som helsingborgare.
Du behöver kunna arbeta i grupp men även kunna arbeta självständigt.
Brinna för service vara en god lagspelare som är lyhörd för dina kolleger.
Ansvarsfull stresstålig ordningsam är egenskaper som vi söker efter.
Timjan&Tång behöver nu förstärka sitt kreativa team inför säsongen 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: Timjantang@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timjan&tång i Helsingborg AB
(org.nr 556935-1322)
Kajpromenaden 6 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Timjan&Tång i Helsingborg AB Jobbnummer
9977960