Bar / Restaurangchef
Wild West i Östersund AB / Servitörsjobb / Östersund Visa alla servitörsjobb i Östersund
2026-06-22
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Gillar du Countrymusik, good food, good mood, kom och jobba med oss. Nu söker vi en bar/restaurangchef till Countrybaren.
Vi söker dig som har några års erfarenhet i ledande position eller om du känner dig redo att ta nästa steg i karriären.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av framförallt bar och serveringsarbete. Då vi är en liten arbetsplats så är det även disk, städ samt annat som behövs för att hålla restaurangen i toppskick.
Du ska kunna ta ett ansvar för restaurangen och tillsammans med ägaren kunna planera den dagliga driften. Såsom inköp, schemaläggning och utveckling. Passar dig som trivs i ett mindre arbetslag.
Arbetstiderna är förlagda enligt schema tisdag till lördag . Anställning 75-100 % enligt överenskommelse.
Lön enligt kollektivavtal / överenskommelse.
Tillträde omgående, Tjänsten kan ersättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: admin@countrybaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wild West i Östersund AB
(org.nr 559549-2389)
Hamngatan 9 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Countrybaren Kontakt
Mattias Rensbo admin@countrybaren.se 0706465588 Jobbnummer
9974014