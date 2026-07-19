Bar och serveringspersonal för Strand Rederi
Strand Rederi AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-19
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Extra serveringspersonal & bartenders till event
Vi är ett mindre rederi i Stockholm med tre båtar som bedriver charter- och sightseeingverksamhet. Under året arrangerar vi allt från företagsevent och fester till kräftskivor, bröllop och julbord ombord. Vi utgår från Gamla stan och Strandvägen, med centrala och lättillgängliga avgångslägen.
Nu söker vi dig som vill arbeta extra som bartender eller serveringspersonal vid våra event.Publiceringsdatum2026-07-19Om tjänsten
Tjänsten är en timanställning vid behov och passar dig som vill kombinera arbetet med studier, ett annat jobb eller bara uppskattar ett flexibelt schema. Arbetspassen varierar beroende på bokningar och kan vara förlagda till dagtid, kvällar och helger.Dina arbetsuppgifter
Som bartender eller serveringspersonal ombord kommer du bland annat att:
Ansvara för bufféservering samt servera dryck till våra gäster.
Arbeta i baren och tillreda drinkar (för bartenderroller).
Ge professionell och personlig service i ett högt tempo.
Samarbeta med övrig besättning för att skapa en trevlig upplevelse ombord.
Förbereda och genomföra event tillsammans med teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering och/eller bararbete.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i team och möta många olika gäster.
Är flexibel och kan arbeta varierande tider, främst kvällar och helger.
Har ett positivt bemötande och bidrar till en god stämning ombord.
Vi erbjuder
Ett omväxlande extrajobb i en unik arbetsmiljö där du får arbeta ombord på våra båtar och uppleva Stockholms skärgård.
Trevliga kollegor och ett engagerat team.
Varierande event året runt, från företagsevent och kräftskivor till bröllop, privata fester och julbord.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan via epost till David@strandrederi.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: david@strandrederi.com Arbetsgivare Strand Rederi AB
(org.nr 559134-9120)
Västerlånggatan 75 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Kontakt
Charter och Eventkoordinator
David Johansson david@strandrederi.com Jobbnummer
10006085