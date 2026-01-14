Banpersonal till Strömsholms Golfklubb
Strömsholms Golfklubb / Trädgårdsanläggarjobb / Hallstahammar Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Hallstahammar
2026-01-14
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömsholms Golfklubb i Hallstahammar
Strömsholms Golfklubb är en 9-hålsanläggning med 18 utslag och tillhörande cafe, driving range och träningsområden i en fin miljö i vackra Strömsholm. Vi söker nu banpersonal inför säsongen 2026 till vår anläggning. Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär skötsel och underhåll av golfbanan. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Klippning av greener, tees, fairways och ruff
Skötsel av bunkrar, bevattning och övriga ytor
Maskinkörning samt enklare service och underhåll av maskiner
Allmänt förekommande arbetsuppgifter inom banskötsel
Kvalifikationer
Erfarenhet av grönyteskötsel eller maskiner är meriterande, men inget krav
Körkort B är ett krav
God fysik och intresse för utomhusarbete
Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Anställningsform
Säsongsanställning 1 april - 31 oktober, heltid [alternativt deltid/extraarbete]. Möjlighet till återkommande anställning kommande säsonger.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till kansli@stromsholmsgolf.se
.
Märk "Platsannons Banpersonal". Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: kansli@stromsholmsgolf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Platsannons Banpersonal"". Arbetsgivare Strömsholms Golfklubb
, https://stromsholmsgolf.se/
Västerkvarnsvägen 1 (visa karta
)
734 93 KOLBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9684846