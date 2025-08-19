Banpersonal till Bosch WTC
Bkp Gmbh Sweden Filial / Maskinförarjobb / Arjeplog Visa alla maskinförarjobb i Arjeplog
2025-08-19
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bkp Gmbh Sweden Filial i Arjeplog
BKP GmbH Sweden Filial fungerar som en lokal servicepartner åt Bosch som genomför biltester i kallt klimat i Arjeplog. BKP har i uppdrag att sköta drift och underhåll av Bosch vintertestanläggning på Vaitoudden som ligger 10km utanför Arjeplog, samt bistå med den service som krävs för att kunna genomföra en lyckad testverksamhet med allt från banpreparering och snöröjning till event och researrangemang, receptionsarbete, städ mm.Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Vi behöver maskinförare till vintersäsongen 2025-2026. Som maskinförare jobbar du för att ge våra kunder dom bästa testbanorna både på land och sjöis. Vi kan under vissa perioder ha en hög arbetsinsats för att kunna möta våra kunders krav, därav söker vi flexibla, arbetsamma och duktiga personer. Banteamets arbetsinsats är avgörande för kundernas möjlighet att uppnå sina resultat med testerna.
Om dig
Som person är du en lagspelare, arbetsam och har lätt för att hugga i och hjälpa till. "Motoröra" och sunt förnuft behövs för att minimera skador på vår utrustning. Eget tänkande främjas då vi ständigt jobbar med att utveckla våra arbetsmetoder för att hela tiden kunna lämna den bästa servicen. Bra kunskaper i svenska och engelska i tal är en förutsättning.
Arbetsuppgifter:
• Allt förekommande arbete gällande isbanor.
• Preparering av is- och landbanor under säsong med vår varierande maskinpark.
• Serva kunderna efter deras varierande önskemål.
• Förekommande arbetsuppgifter på en testanläggning inom biltest.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• C körkort
• Förarintyg, hjullastare
• FordonsreparationerÖvrig information
Lön, ersättning och förmåner
Enligt kollektivavtal
Om anställningsvillkoren
Arbetstiderna är varierande.
Skiftarbete.
Tjänsten är en säsonganställning med start november/december till mars, heltid under den perioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: anton.oeberg@bkp-gmbh.de Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Banpersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bkp Gmbh Sweden Filial
(org.nr 516411-2004)
Vaitoudden 1 (visa karta
)
938 94 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anton Öberg anton.oeberg@bkp-gmbh.de Jobbnummer
9465325