Bänksnickare ständigt kvällsskift
Trivs du med snickaryrket och känner att du vill fortsätta utvecklas inom det? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker fler snickare till vår samarbetspartner som arbetar med att tillverka hus i fabrik. I denna tjänst kommer man att arbeta som snickare i deras produktion och arbetsuppgifterna innebär bland annat att bygga stommar, gipsa väggar, sätta isolering och installera fönster och dörrar. Allt arbete sker efter ritning och man arbetar i lag på olika produktionslinor.
Start: Omgående. Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Norr om Alingsås
Omfattning: Heltid, ständig kväll: mån-tors 15.50 - 01.40
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag.
• Erfarenhet från snickeriyrket
• Verktygsvana
• Körkort B
• Svenska flytande i tal och skrift
Meriterande:
• Traverskort
• Erfarenhet av arbete inom träproduktion
• Ritningsläsning
Vi söker dig som är en positiv lagspelare och trivs med att samarbeta med andra. Du värdesätter att genomföra ditt arbete med hög kvalité och kan arbeta självgående. Det är meriterande om du arbetat som servicetekniker, montör eller har annan teknisk kompetens. Eftersom vi strävar efter en jämn könsfördelning ser vi gärna sökande från båda kön. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna process.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Julia Thornander julia@lnpersonal.se Jobbnummer
9892913