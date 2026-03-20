BankOmat söker en Diskare köksbiträdde
Seaside Liljeholmskajen AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seaside Liljeholmskajen AB i Stockholm
Vi söker en ny stjärna omgående till Disken på vår mysiga lilla krog BankOmat Seaside i Liljeholmen!
Vi söker dig som är utåtriktad och pratglad med tidigare erfarenhet från restaurangbranschen, och söker ett tryggt och stabilt arbete. Du är lojal och ansvarstagande, lyhörd och uppmärksam. Du kommer att vara en viktig del av vårt team.
Arbetet innebär standard, hantering diska hjälpa kockar
Restaurangen är belägen på kajen med vacker utsikt över vattnet och har en lugn och familjär atmosfär. Vi serverar lunch (mån-fre till kl.14) och à la carte.
Vi har öppet mån-fre 10.30 - 00.00 lör-sön 12-00. Stängt Julafton, Juldagen, 1 januari och Påskafton.
Tjänsten är på deltid med fast rullande schema.
arbetstid kl 16.00-22.00
Krav:
• Svenska - modersmål/flytande, tal & skrift
• Referenser & Meritlista
• Serveringskunskap
• Erfarenhet från restaurang och service
Meriterande:
• Barkunskap
Lön enl. överrenskommelse.
Är du vår nya kollega?
Skicka in din ansökan och CV med ämne ''Servispersonal - BankOmat'' till: Yilmazkerim204@gmail.com
Vid frågor går det bra att kontakta mig på mailyilmazkerim204@gmail.com
Hoppas vi hörs och ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: yilmazkerim204@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servispersonal - BankOmat".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Seaside Liljeholmskajen AB
(org.nr 556899-7273), https://restaurangbankomat.se/
Sjövikskajen 6 (visa karta
)
117 58 STOCKHOLM Arbetsplats
BankOmat Seaside Kontakt
Servisansvarig
kerim yilmaz yilmazkerim204@gmail.com 0709146198 Jobbnummer
9809700