Banarbetare säsong
2026-03-03
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
Vill du arbeta utomhus i en vacker miljö och vara med och skapa förstklassiga spelupplevelser?
Eksjö Golfklubb söker nu säsongsarbetande banarbetare inför kommande säsong!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som banarbetare hos oss blir du en viktig del av vårt banteam. Du arbetar med den dagliga skötseln av golfbanan för att hålla hög kvalitet för våra medlemmar och gäster.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Klippning av greener, fairways och ruff
Trimning och bunkerkrattning
Bevattning och gödsling
Lättare anläggnings- och underhållsarbeten
Maskinvård
Arbetet är förlagt till tidiga morgnar, vardagar och vissa helger.
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta utomhus i alla väder
Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Har ett praktiskt handlag och gärna maskinvana
Har B-körkort (meriterande)
Erfarenhet av liknande arbete eller golfbaneskötsel är meriterande, men inget krav - rätt inställning och arbetsvilja är viktigast.
Vi erbjuder:
Ett varierande och aktivt arbete i naturskön miljö
Ett härligt arbetslag
Möjlighet att utvecklas inom golfbaneskötsel
Anställningsform: Säsongsanställning (april-oktober, enligt överenskommelse)
Omfattning: Heltid/deltid enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan med CV och kort personligt brev.
Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: viktor.svensson@eksjogk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö Golfklubb
575 91 EKSJÖ Kontakt
Banchef
Viktor Svensson viktor.svensson@eksjogk.se 076-164 16 00 Jobbnummer
