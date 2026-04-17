Bällstabergsskolan söker två legitimerade F-3-lärare
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en nyfiken och nyskapande F-3-lärare som vill utveckla undervisning där kunskap lägger grunden och varje elev får möjlighet att växa i en trygg och stimulerande lärmiljö? Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Bällstabergsskolan är en trygg och mobilfri skola i södra Vallentuna, med närhet till Roslagsbanan. Här trivs eleverna och ges goda förutsättningar att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vår verksamhet präglas av engagerade och kunniga lärare, fritidspersonal och elevhälsa som tillsammans arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential. Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som klasslärare i årskurs F-3 ansvarar du för att skapa en trygg, tillgänglig och lustfylld undervisning som lägger en stabil grund för elevernas fortsatta lärande och utveckling. Du är en viktig del av vårt arbetslag F-3 där samarbete, gemensamt ansvar och kollegialt lärande är centrala för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar.
Du har god kännedom om läroplanens syfte, mål och centrala innehåll för årskurs F-3 och arbetar med ett helhetsperspektiv där undervisningen utformas utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen systematiskt, med fokus på att skapa struktur, tydlighet och variation samt stödja elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
I rollen som klasslärare och mentor är du en trygg och närvarande vuxen som, tillsammans med arbetslaget, stöttar elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du bygger goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare och leder undervisningen med tydlighet, värme och ett inkluderande förhållningssätt.
Som lärare hos oss har du ett professionellt och utvecklingsinriktat förhållningssätt till ditt uppdrag och är engagerad i skolans systematiska kvalitetsarbete. Du kommunicerar väl, tar ansvar för din egen kompetensutveckling och bidrar aktivt till att identifiera, analysera och förebygga hinder i elevernas lärmiljöer för att skapa en skola där alla elever ges möjlighet att lyckas. Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet för årskurs F-3 eller har motsvarande/likvärdig behörighet inom grundskola.
Du är väl förtrogen med Lgr 22.
Du har erfarenhet av undervisning i årskurs F-3.
Du har mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket, både i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Du är en tydlig och strukturerad lärare som skapar en trygg och stimulerande lärmiljö.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Vi söker två stycken legitimerade lärare i årskurs F-3. Anställningen är en tillsvidareanställning med start 10 augusti, HT26. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qR630-0008RL-60&d=4%7Cmail%2F365%2F1690960200%2F1qR630-0008RL-60%7Cin11c%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C64CA021A83FDB8A0B13554BFCEB22681&o=%2Fphto%3A%2Fptseelib.s%2Fsnnselsnigateire%3Ftrtgsp_mtiamamcaugn%26drg%3Dt%3D_mtowdpmk3260ts&s=tA9bKjUxw_DG02NtfEM9sc3rm5c
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 3 maj 2026.
För mer information kontakta:
Hanna Ståhlnacke
Tf. bitr rektor F-3
08-587 853 92 hanna.stahlnacke@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120879".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
Svampskogsvägen 28 (visa karta
)
186 55 Vallentuna
Tf. biträdande rektor F-3
Hanna Ståhlnacke hanna.stahlnacke@vallentuna.se 08-587 853 92 Jobbnummer
9861641