Balkanmat kock
2026-01-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi heter Drina Balkan Food & Drinks ( fd Cafe Capri ) och har funnits i Kista i hela 24 år. Vi har sedan januari 2020 ändrat vår inriktning och specialiserad oss på mat från Balkan, först och främst länder i gamla Jugoslavien. På ganska kort tid har vi skapat bra rykte som ett ställe som serverar genuin mat som smakar precis som på dem bästa restauranger på Balkan. Sedan juni 2021 har vi även alkohol serveringstillstånd. På helgerna anordnar vi livemusik , vinprovningar och liknande. Nu söker vi dig som vill vara med i vår team och skapa Sveriges bästa Balkanhak. Du bör förstå dig på smaker och maträtter från Balkan.Med andra ord borde du ha erfarenhet och har jobbat på en Balkanrestaurang tidigare. Du bör vara matkräsen, gilla och uppskatta bästa råvaror, du bör vara social och beredd att jobba även helger. Kan du ett språk från gamla Jugoslavien så är det stort plus men absolut inget måste. Även du som är superduktig på bakverk från Balkan och kan tänka dig sätta din egen prägel på menyer är du välkommen att höra av dig
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
